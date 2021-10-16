VIDEO: Hombre ayuda a parapentista y muere electrocutado en Colombia

Un fuerte viento provocó que un parapentista quedara atrapado en una torre de alta tensión de Colombia, y en un intento por ayudarlo, un hombre murió electrocutado.

Los hechos ocurrieron en la zona rural de El Pomo, en el Valle del Cauca, el pasado 14 de octubre, cuando un deportista volaba en parapente pero los fuertes vientos hicieron que perdiera el control y se estrellara contra el poste de energía eléctrica.

Hasta el lugar llegaron bomberos y voluntarios de la Defensa Civil del municipio de El Cerrito, donde ocurrió la emergencia, con la intención de rescatar al joven que terminó enredado entre los cables de alta tensión.

En El Cerrito, Valle del Cauca, intentan rescatar a parapentista que quedó colgando de torre de energía de alta tensión. pic.twitter.com/CxM40PSau7 — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) October 14, 2021

Ciudadano con buenas intenciones muere electrocutado en Colombia

Según medios internacionales, otro hombre que vivía cerca de la zona intentó rescatar a la persona atrapada; sin embargo, recibió una descarga y murió electrocutado.

Juan Carlos Ramírez, bombero de El Cerrito, explicó que el hombre ascendió a la torre de alta tensión y “lastimosamente falleció” en un hospital, a causa del “fluido eléctrico” que recibió.

Sobre el parapentista, detalló que fue rescatado con éxito, a través de una cadena humana pudieron bajarlo y trasladarlo a un hospital, donde se confirmó que presenta quemaduras de primer grado en el 70% de su cuerpo, incluyendo miembros inferiores, superiores, abdomen y zona íntima.

“En coordinación con todo el equipo de gestión de riesgo, paramédicos y socorristas, se logró realizar la extracción, recuperación y rescate del deportista”, añadió Ramírez.

Para facilitar el rescate, se cortó la energía eléctrica en el circuito de distribución que abastece a una zona rural del Valle del Cauca y el parapentista pudo salir con vida, luego de permanecer por varios minutos a 18 metros de altura.

Momentos de tensión se vivieron ayer en #ElCerrito cuando un parapentista quedó atrapado en un poste de cuerdas eléctricas. Un compañero que habría intentado rescatarle quedó gravemente herido electrocutado. Finalmente los bomberos rescataron al hombre. pic.twitter.com/HE8wLUlJoH — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) October 15, 2021

Viento provoca la muerte de un parapentista

Un hecho similar ocurrió en febrero de este año, cuando un parapentista de 63 años, identificado como Rubén Darío Gómez Montoya, murió luego de accidentarse en Bello, Antioquia.

Las autoridades de Colombia informaron en ese momento que la víctima sobrevolaba en el sector de San Félix y perdió el control de su equipo, luego se precipitó a tierra debido al fuerte viento.

Wber Zapata, coordinador de Gestión del Riesgo del municipio de Bello, dijo a medios locales que hasta el lugar acudieron bomberos y rescatistas, pero el parapentista ya había fallecido.

