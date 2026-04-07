'¡No quiso pagar!': Pasajero enfurece y golpea a chofer de la Ruta 228 en Guadalupe, Nuevo León tras fallar su código QR (VIDEO)

La violencia estalló a bordo del transporte público en Nuevo León. El momento en el que un pasajero golpea a un chofer de ruta 228 dejó en evidencia no solo la intolerancia de algunos usuarios, sino la crisis y frustración en torno al sistema de cobro digital. El incidente, ocurrido en el municipio de Guadalupe, derivó del enojo de un pasajero cuyo pase había expirado al intentar pagar con la app Urbani.

El origen del conflicto: un código vencido en la app Urbani

Según los testimonios, el altercado comenzó cuando el pasajero, que intentaba cubrir el costo de dos pasajes, no pudo validar su acceso porque el código QR de la app Urbani ya no era válido. Ante esta situación, el conductor le explicó el problema y le solicitó generar un nuevo pase para continuar el trayecto.

Sin embargo, el joven se negó rotundamente, lo que obligó al operador a detener la unidad, anunciando que no avanzaría hasta que se cubriera el pago correspondiente. Esta medida desató la furia del individuo, culminando en que golpea al operador, lo que obligó a los propios usuarios a intervenir para frenar el ataque.

Usuario ataca a golpes a operador de ruta 228 solo por no pagar.

El operador comenta que el código QR que se utiliza en la app urbani para pagar el pasaje ya había expirado pero el chavo no entendió y no quiso generar otro codigo.

Cabe aclarar que el chavo iba pagar 2 pasajes. pic.twitter.com/26GRdxASIp — 🚍Desde El Camión🚏 (@camion_desde) April 7, 2026

El drama diario de los operadores de transporte

Para los operadores de transporte, esta agresión no es un evento aislado, sino el reflejo de un problema que sufren todos los días. Las fallas operativas en la aplicación y en las tarjetas Muevo León/ Me Muevo son frecuentes, lo que lleva a los pasajeros a culpar a los conductores. Incluso, relatan que reciben reclamos cuando los saldos abonados en tiendas de conveniencia no se reflejan a tiempo en la plataforma.

Los choferes aclaran que el sistema del validador es completamente ajeno al proceso de recarga; su única función es autorizar el acceso y brindar el servicio, no resolver problemas de saldo faltante.

A esta tensión se suma un factor económico crítico: según los operadores, diversas rutas están descontándoles aquellos pasajes que los usuarios no pagan, a pesar de que se les termina brindando el servicio por evitar confrontaciones.

Agresor de la ruta 228 en Guadalupe es liberado tras el ataque

Tras el violento episodio, elementos de la policía arribaron al sitio para auxiliar al trabajador afectado y lograron someter al pasajero responsable del ataque. No obstante, la frustración ciudadana creció al conocer el desenlace legal de la historia: debido a que no se presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, el agresor fue puesto en libertad poco después.

La agresión al chofer de ruta 228 pone sobre la mesa la urgente necesidad de estabilizar las plataformas de cobro y reforzar los protocolos de seguridad. De no hacerlo, el rezago tecnológico seguirá cobrando factura en la integridad de quienes se ganan la vida frente al volante.