VIDEO | "¿Y si me matan?” Periodista Vanessa Huppenkothen suplicó por su vida al ser víctima de acoso
¿Iban por ella? La comentarista deportiva Vanessa Huppenkothen vivió momentos de pánico al conducir sobre Ejército Nacional en CDMX y grabó el momento.
La periodista deportiva Vanessa Huppenkothen denunció a través de redes sociales haber sido víctima de hostigamiento y acoso por un conductor y otros tripulantes en la Ciudad de México (CDMX), quienes al parecer intentaron obligarla a que se bajara de su automóvil.
A través de un video que dio a conocer el momento en que una camioneta roja iba delante de ella pretendiendo provocar que frenara en Avenida Ejército Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo, la noche de este 19 de agosto de 2026.
Vanessa Huppenkothen publica video de acoso de conductor
Cuando iba pasando a la altura de la calle Bahía de Corrientes, el conductor del automóvil fue bajando la velocidad y colocándose frente a ella para obligarla a detenerse, lo que comenzó a causar miedo en la periodista.
Vanessa Huppenkothen comenzó a grabar la situación y empieza a suplicar que no le vaya a pasar nada. La camioneta roja se detiene en varias ocasiones y una persona que va en el asiento de atrás le hace señas con la mano y finalmente se orillaron.
"Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase; ¡Dios santo! A ver qué me hace Diosito santo. Oigan, ¿y si me matan?, ya sabemos que fue este cabrón. Se me enchina la piel, Dios mío, por favor, que se vaya", relató la comentarista.
“Si me matan ya sabemos que fue este cabrón…”— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 20, 2026
La conductora deportiva #VanessaHuppenkothen alertó mediante instagram que sujetos a bordo de una camioneta roja la perseguían por calles la CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/DHiHwZjr2k
A pesar de eso, ante el miedo de que no le hicieran nada, la periodista no sabía qué hacer: acelerar o esperar a que se fueran.
Optó por hacer alto total y, a pesar de ello, los tripulantes de la camioneta roja no se van y se estacionan metros más adelante sobre la banqueta; momento en que pasaron dos camiones del Ejército y Vanessa Huppenkothen les pidió ayuda, pero no se detuvieron.
Detienen a un hombre tras video de periodista Vanessa Huppenkothen
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron la camioneta involucrada en Calzada I. Zaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, y su conductor fue presentado ante el juez cívico por escandalizar en vía pública.
La institución informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos y deslindar responsabilidades.