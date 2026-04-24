Sara salió de trabajar y la acosaron en el Metro de CDMX: policía le dijo “repórtalo en Twitter”

La acosaron sexualmente y no le ayudaron. Confío en las autoridades y le negaron el apoyo cuando un sujeto se masturbó frente a ella en la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Sara pidió ayuda en ese momento a dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC): una oficial y un policía, pero le dieron la espalda y él se limitó a decirle que denunciara en la red social X.

"¡Qué asco!" Un grito que nadie atendió por un acoso en el Metro

El 21 de abril de 2026, la joven de 31 años vivió una situación de acoso sexual en el Metro de la CDMX. Eran cerca de las 19:30 horas cuando salió de la estación Boulevard Puerto Aéreo con dirección a Observatorio.

Ella se dirigía a casa tras una jornada de trabajo. Para amenizar su camino iba escuchando música, pero en el camino al paradero, un hombre se le acercó con sus partes íntimas de fuera y masturbándose.

Era un sujeto de complexión delgada, no muy alto, tez morena y de aproximadamente 40 años. Recuerda que vestía un pantalón de mezclilla. Ella al verlo, gritó "¡Qué asco!"

A pesar de la situación, nadie se detuvo para ayurla e incluso quienes pasaban solo se limitaron a ver al sujeto en lugar de brindarle apoyo.

Policía pidió a víctima de acoso reportar su caso en X

Sara se acercó a los torniquetes para pedir ayuda. Ahí estaba una oficial y un policía asignados a la vigilancia en el Metro de la CDMX.

Al escuchar lo que le pasó, la oficial solo le respondió: "Ah, okay, lo reporto". La víctima se quedó ahí creyendo que irían a buscar al agresor, pero no ocurrió.

"Me quedé parada en los torniquetes y pensé que ella me iba a decir 'vamos a buscarlo' o no sé; quizá se activaría alguno de todos estos protocolos que siempre andan diciendo que existen, en diferentes espacios", relató en entrevista a Azteca Noticias.

Cuando Sara insistió en preguntar si se podía hacer algo, la oficial le respondió que la esperara y llamó por su radio a otro policía, quien le dio una respuesta aún más inesperada.

"Él lo que me dice es 'sí, tenemos muchos reportes de situaciones similares en esta zona, pero nunca se hace nada, o sea, nunca ha pasado nada'. Con esas respuestas como va a pasar algo".

La víctima sugirió revisar los videos de las cámaras de seguridad para identificar y detener al sujeto, pero el policía le contestó que lo reportara en Twitter (hoy X) y que arrobara a la alcaldía Venustiano Carranza. "Así tal cual él me dijo eso: repórtalo en Twitter".

Línea de atención de CDMX ignoró ayuda de víctima de acoso en el Metro

La joven, desepcionada, ya no insistió con los policías y solo se limitó a preguntarles si la podían acompañar a la salida después de lo que había pasado pues temía que el sujeto pudiera estar cerca o la situación pudiera empeorar.

Al retomar su camino a casa, recordó que podía pedir ayuda al número *765 de la Línea SOS Mujeres que implementó el gobierno de la CDMX en casos de violencia de género para brindar apoyo por acoso o agresión dentro del Metro.

No obstante, tampoco la atendieron como esperaba e incluso le respondieron que esa línea de contacto no era para resolver casos de acoso sexual.

Una operadora le contestó y Sara contó a detalle lo que le pasó, pero la mujer que respondió la llamada le dijo: "esta línea no es para eso".

Incluso recuerda que con un tono prepotente le dijeron que la Línea SOS Mujeres "solo es para emergencias que requieran ambulancias o patrullas".

"Mientras yo hablaba y trataba de encontrar una solución, solo me decía '¿necesitas una patrulla o ambulancia?, ¿necesitas una patrulla o ambulancia?' Así mientras yo hablaba"

¿Qué ha dicho el Metro de CDMX tras ignorar caso de acoso sexual?

La opera terminó enlazando a Sara a Locatel donde sí la atendieron bien y le dieron la opción de levantar un reporte contra los dos policías que no le brindaron la atención. Tras ello se generó un reporte contra ambos servidores públicos.

Al día siguiente de lo ocurrido decidió hacer público su caso en redes sociales, donde el Metro le respondió:

"Lamentamos lo ocurrido y la atención que recibiste en ese momento. Compartimos tu reporte con las áreas de Seguridad y Atención al Usuario para revisar la actuación del personal y dar seguimiento puntual. Si estás de acuerdo, ¿podrías enviarnos por mensaje directo un número de contacto?

"La Gerencia de Atención al Usuario puede comunicarse contigo para orientarte en el proceso de denuncia y dar seguimiento a tu caso; ofrecemos acompañamiento y todo el apoyo durante este proceso. Quedamos atentos".

Mientras que la SSC de CDMX le escribió un mensaje por X y después la contactaron por teléfono para darle seguimiento al caso y le pidieron acudir a las oficinas de la institución para presentar la denuncia formal por el actuar de los policías.

Sujeto que acosó a usuaria en el Metro de CDMX no fue detenido

El sujeto que la acosó sexualmente no fue detenido y aunado a ello, Sara comparte que en esta mala experiencia es lamentable que servidores públicos como los policías o el personal de la línea de ayuda no fueron sensibles con su caso, un caso en donde la negligencia ganó ante la violencia contra la mujer.

A pesar de que el Metro de la CDMX también le ofreció ayuda psicológica e incluso que policías la escoltaran en su camino al pasar por donde ocurrieron los hechos, para Sara esto no resuelve el problema real y de fondo ante situaciones donde se normaliza la violencia sexual.

"Por hoy o por ese día que me escolten, pues ya, ¿no? O sea, voy a tener esa tranquilidad, pero pues solamente yo en ese momento ¿Qué pasa con las demás personas? En otras situaciones, en otros momentos, en otros días, o sea, no es una solución. Sí es un apoyo, se lo agradecí, pues le dije que que no.

"Invitar a que todos sus trabajadores y colaboradores estén sensibilizados y atiendan pues estos estos llamados. Porque pues yo seguí como como el protocolo, como hacer lo correcto, que te dicen que tienes que hacer y crees que vas a encontrar una solución o un apoyo de las autoridades, pero pues no fue así"

Lamentablemente no es la primera vez le me pasa algo así pues recuerda que ha sufrido "como cinco agresiones en el Metro".

"Es triste que que tengamos que saber que es como algo que no va a ser la última vez que nos va a pasar (...) hay veces que olvidamos que tenemos que estar alerta todo el tiempo de todo tipo de situaciones y para las mujeres siempre nuestro pensamiento va hacia una agresión sexual".

