VIDEO: Pitbull mata frente a su dueña a perro más pequeño

¡Indignante! En Bogotá, Colombia, lo que inició como un paseo de rutina terminó en una desgracia al interior de un condominio residencial cuando un perro de raza pitbull atacó hasta la muerte a otra mascota pequeña frente a su dueña, quien se quedó impactada ante los lamentables hechos que fueron difundidos en redes sociales.

En la grabación se aprecia el momento en el que una mujer pasea de forma casual por las zonas comunes de los edificios junto a su perro de raza pequeña. Sin embargo, momentos después aparece un pitbull que se acerca y se lanza directamente al ataque contra la mascota que no logra esquivar la mordida.

Rápidamente, la dueña del perro más pequeño comienza a gritar y pide ayuda a unos constructores, vigilantes y residentes del lugar para que liberen a su mascota, la cual fue mordida del cuello. Inclusive, en un momento intentan asustar con un palo al pitbull, pero este sigue con el ataque hasta que después cede tras ser golpeado y entrega al can.

Piden asumir responsabilidad por ataque de pitbull

Momentos después del ataque, la dueña de la pequeña mascota confronta directamente a una persona y entre lágrimas le recrimina que el pitbull paseara sin correa por la unidad.

#Colombia | 🛑 IMÁGENES SENSIBLES 🛑 Se recomienda discreción.



Un perro #pitbul atacó y mató a otro perrito de menor tamaño; los gritos de las dueñas y las imágenes son realmente estremecedoras😓



Nos cuentan @_NinaAndrade y @danielaobregons en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/S73EGWKjW7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 15, 2023

La dueña del perro que causó la muerte a la mascota únicamente camina por la zona, mientras evita responder o enfrentar directamente a la joven que exige que asuma su responsabilidad por los lamentables hechos. Segundos después arriban más vecinos y sigue la intensa discusión, pero en ese momento se corta la grabación.

Estos hechos iniciaron un fuerte debate en redes sociales donde se cuestionó la falta de acción de la dueña del perro de raza pitbull, así como la nula precaución que tuvo al permitir que la mascota pasearla sin restricciones en la zona común del edificio residencial.

¿Cuál es la multa por pasear a perros sin correa en México?

Tras los lamentables hechos en Bogotá, Colombia, usuarios recordaron que, en la CDMX, existe una multa que va de entre mil y 4 mil pesos por pasear a un perro sin correa, mientras que a nivel nacional la sanción tiene un costo promedio de 5 mil pesos.

Actualmente, únicamente en los estados de Jalisco, Chiapas y Nayarit no es obligatorio el uso de correas para pasear a las mascotas, sin importar la raza o el tamaño.