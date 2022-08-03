VIDEO: En pleno concierto de Harry Styles, fan propone matrimonio a su novia

Los fans del cantante Harry Styles han vivido momentos únicos durante la gira “Love On Tour” y el último se registró en Portugal, cuando un joven le pidió ayuda al británico para proponer matrimonio a su novia en pleno concierto.

La segunda gira del ex integrante de One Direction, la cual contempla presentaciones en México, inició en septiembre de 2021 en Las Vegas y concluirá hasta marzo de 2023 en Auckland. Y fue durante las presentaciones realizadas en Europa cuando un joven aprovechó la oportunidad para proponer matrimonio.

Como en casi todas sus presentaciones, Harry Styles comenzó a interactuar con sus fans y se percató que uno de ellos le pedía ayuda con un letrero en el que se leía: "Ayúdame a proponerme".

En los videos que circulan en redes sociales se puede ver al cantante parado frente al fan y comenzar un interrogatorio:

“Puedo cantarle dos líneas a mi novia”, dice el joven en medio de los gritos de los fanáticos.

“Para empezar, cuánto tiempo llevan saliendo ustedes dos y si esto es cosa de dos semanas no habrá ninguna oportunidad”, responde el británico.

Después del intercambio de palabras, Harry Styles entrega el micrófono al joven, quien sorprende al cantante y a todos los fans presentes en el Altice Arena con la propuesta, ya que comienza a cantar un clásico de Elvis: “Can't Help Falling in Love”.

NO PUEDE SER ESTOY LLORANDO 🥲 este hombre no la puede cagar, toda mi esperanza en el sexo masculino está depositada en él, por los próximos 7 minutos se aplica el “not all men” this is too fucking romantic, yo estoy llorando y ni siquiera estuve ahí pic.twitter.com/TI2AUL96qV — world wide bitch. (@sofiberta) August 2, 2022

Novia da el sí en pleno concierto de Harry Styles

El joven cumplió con todas las reglas para pedir matrimonio a su novia, pues ante los aplausos y gritos de los fans se arrodilló y sacó un anillo con el que hizo la pregunta. Harry Styles contempló el momento en la pantalla principal del escenario.

🚨| Harry Styles se unió a la propuesta de matrimonio durante su show en Portugal cantando junto al público 'Can’t Help Falling In Love' 🥺#LoveOnTourLisbon #LoveOnTourLisboa pic.twitter.com/nPJdZdPide — Harry Styles Paraguay (@hstylespar) July 31, 2022

La propuesta de matrimonio no es el único momento viral que se ha registrado en la gira de Harry Styles, ya que hace unas semanas, el músico se reencontró con su maestra de la infancia.

