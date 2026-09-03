VIDEO | Policía mata con su arma a “Canelo”, perro en Aguascalientes frente a su familia

Un policía de Aguascalientes fue señalado de presuntamente disparar con su arma de cargo contra "Canelo", un perro que murió frente a su familia y ante la presencia de menores de edad.

Este lamentable caso fue dado a conocer a través de redes sociales por el dueño del perrito, quien relató cómo sucidieron los hechos, los cuales fueron grabados y el video del momento fue publicado.

Dueño de "Canelo" señala que oficial parecía querer lastimar al perro

Según lo publicado en Facebook por el dueño de "Canelo", los hechos ocurrieron el 31 de agosto del 2026 y el oficial señalado como presunto responsable es un elemento de Seguridad del Estado de Aguascalientes.

El oficial circulaba en la calle Juan Sarabia de la colonia Insurgentes, pero se detuvo "con intenciones de querer lastimar" al animal.

Previamente, cerca de las ocho de la noche, había pasado una patrulla con un solo policía y se detuvo porque el perro le ladró.

Detrás de la unidad, venía un vehículo que aparentemente rociando gas para desinfectar la calle, pero el perro reaccionó un poco agresivo tras asustarse al escuchar el sonido del gas.

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Policía de Aguascalientes sacó su arma y apuntó contra perro "Canelo"

En la publicación, el dueño del animal señaló que un oficial sacó su arma de cargo y apuntó contra el perro; situación que ocurrió frente a civiles y niños menores de 10 años.

La mamá del dueño de "Canelo", al percatarse de la situación, logró meter a la mascota a la casa, pero otra patrulla pasó después "con intenciones sospechosas".

De la patrulla bajaron dos policías: un hombre y una mujer. En ese momento, "Canelo" se acercó a la oficial y le ladró; no obstante, el policía bajó de la unidad y, alrededor de las 8:36 horas de la noche, sacó su arma y le disparó en la cabeza a la mascota.

Cuando eso sucedió, señaló el dueño del perro, "a unos pocos centímetros de distancia se encontraban dos niñas menores de 10 años y cinco civiles que trataron de proteger al perrito lo más que pudieron".

"El oficial no pidió disculpas ni se responsabilizó del crimen, llamó a toda su unidad de compañeros y entre todos crearon una barrera y nos impidieron detener que se llevaran el cuerpo de mi perrito", añadió.