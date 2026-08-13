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VIDEO | Matan a balazos a “Güero”, perro atacado por vecino en Tecámac; ya buscan al asesino

Un perro perdió la vida luego de que un sujeto le disparó afuera de una casa en Tecámac. El hombre ya es buscado tras revelarse un video de la agresión.

Perro en Tecámac muere tras ser atacado a balazos por vecino.
Video revela momento exacto en que un perro en Tecámac es atacado a balazos y murió.|Especial

Escrito por: Iván Ramírez

Un perro llamado "Güero" perdió la vida después de ser atacado a balazos por un vecino afuera de una casa en el municipio de Tecámac, Estado de México. Los hechos fueron grabados y, tras darse a conocer un video de la agresión, las autoridades investigan el caso.

Este caso fue dado a conocer luego de la difusión del video a través de redes sociales, hechos que han causado indignación y, hasta el momento, el presunto responsable sigue prófugo de la justicia.

Graban a sujeto disparando contra perro en Tecámac

La cámara de un domicilio particular grabó el momento exacto de la agresión, la cual ocurrió en el Fraccionamiento Valle San Pedro Urbi, en el municipio de Tecámac.

El hombre fue captado primero dando una patada al animal y después sacó una pistola y comenzó a dispararle.

Como se muestra en el video, le dio un primer disparo y el animal se aleja; sin embargo, el sujeto lo siguió por la calle para darle más balazos.

Buscan a sujeto que disparó contra perro en Tecámac

De acuerdo con versiones de redes sociales, el presunto asesino del animal es un hombre que al parecer se llama Willi Adrián "N", quien sería la persona que acabó con la vida del perrito "Güero". Se presume que el hombre abandonó su casa luego de los hechos.

Este sujeto sería un supuesto instructor de tiro de la Universidad Mexiquense de Seguridad y elemento activo de seguridad pública, pero hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por alguna institución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tomó conocimiento de los hechos y se inició una investigación de oficio; en tanto, de acuerdo con información consultada por Azteca Noticias, las autoridades buscan al presunto responsable, quien ya está identificado.

En caso de ser detenido y declarado culpable, este hombre podría alcanzar una pena de tres a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa, de acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México.

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