VIDEO: “Si fuera del crimen, dos plomazos en el pecho”, vocifera policía de Chiapas

Un policía de Chiapas fue captado en video al detener a un ciudadano en su automóvil, quien al pedirle que se identificara como funcionario público que es, le lanzó frases amenazantes relacionadas con la delincuencia.

El elemento de la policía en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien dijo llamarse Miguel Pérez Pérez, fue exhibido en un video. Dijo ser originario del Estado de México y de forma grosera, discriminatoria y burlona, se dirigió a un conductor que solo le solicitó que se identificará.

El video circuló en redes sociales, se ve al policía estatal detener en un puesto de revisión a un automovilista enSan Cristóbal de las Casas. Cuando el conductor pide que el uniformado se identifique, este se molesta y le dice que, si fuera del crimen organizado, “ya le hubiera dado un plomazo”.

Además, le pide bajar del vehículo y amenaza con llevarlo preso por “faltarle el respeto a la autoridad”.

#Chiapas | "Si fuera del crimen organizado ya le hubiera dado un plomazo" 😳



Un #policía estatal detiene a un conductor y cuando éste le pide que se identifique, el oficial se molesta y lo amenaza con llevarlo #preso.



Ya fue separado del cargo y se investigan los #hechos. pic.twitter.com/X1a5bOmkUx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 14, 2023

Identifican a policía de Chiapas

El policía de Chiapas ya fue identificado por la Comisión de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por lo que fue retirado de operaciones mientras es investigado.

“Me dicen Juan y me apellido Ruiz”, respondió primero al automovilista, quien le reviró: “No estoy preguntando tu apodo, es tu nombre completo, porque ese es mi derecho también como que soy, particularmente no sé con quién gente me estoy parando ahorita”.

A lo que el policía envalentonado respondió: “Te estás parando con la autoridad amigo, no te estás parando con el crimen organizado sale, si fuera yo del crimen, no te estuviera yo ni preguntando, si fuera yo del crimen, tres cachetadas te hubiera yo dado y estuvieras boca arriba y ya estuvieras con un plomazo en la cabeza”.

El conductor le volvió a decir: “Por eso es que ya sospechan, porque usan los delincuentes traje de los policías”.

“Por eso, si yo fuera delincuente del crimen organizado, así como ando uniformado ya te hubiera callado la boca desde qué horas, ya te hubiera yo mínimo, mínimo dos plomazos en el pecho y ahí te hubiera yo dejado... “Si yo fuera del crimen nomás llego y pum y me voy pa, pa, pa, me los echo a todos y ya me voy.

El conductor le insiste: “Por eso ¿Cómo te llamas?”

- Soy Miguel Pérez Pérez, dijo el policía, quien al final deja ir al automovilista retenido.