VIDEO | Dan golpiza en el suelo a dos policías de CDMX en el Centro Histórico y detienen a siete

Dos policías de la Ciudad de México (CDMX) fueron, junto con un guardia de seguridad, fueron golpeados y pateados con saña en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se detuvo a siete hombres de 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad, como presuntos responsables de los hechos ocurridos en la calle Motolinia, entre Madero y 16 de Septiembre.

¿Por qué golpearon a dos policías de la SSC de CDMX en el Centro Histórico?

Los oficiales agredidos son dos policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y un elemento de seguridad privada que acudió para auxiliarlos, durante un operativo para la liberación de espacios públicos por vehículos estacionados en una calle que es únicamente peatonal.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al sitio atendieron a los lesionados y trasladaron a dos de ellos a un hospital.

Policías de CDMX intentaron esconderse

Los oficiales intentaron refugiarse, pero no alcanzaron a hacerlo, pues los jalaron y empezaron a golpearlos en el piso.

Comerciantes temen por su seguridad ante el posible arribo de otros agresores, que también trabajan en la zona.

No se ha dicho a qué organización de las que operan en el primer cuadro pertenecen los agresores, pero sus acciones son muy similares a las del grupo que controla las entradas al Zócalo en eventos de Morena o los que retiran las mantas de protesta de la oposición.