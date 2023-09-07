VIDEO: Así quedó el avión que regresó porque un pasajero tenía diarrea

En redes sociales circuló un video de cómo quedó el pasillo del avión que tuvo que regresar al aeropuerto de donde despegó luego de que a un pasajero le diera diarrea en pleno vuelo.

Un pasajero fue quien compartió las imágenes de cómo quedó el interior del avión tras el lamentable incidente; en las imágenes se ve sucio el pasillo de la clase económica, donde viajaba el sujeto.

Trabajadores de la aerolínea Delta Airlines tuvieron que desinfectar el avión después de que aterrizara de emergencia porque un pasajero tenía diarrea, posteriormente retomaron el vuelo y llegaron a su destino, en Barcelona, ocho horas después de los previsto.

Imágenes del avión con destino a Barcelona que se ha visto obligado a dar la vuelta después de que un pasajero sufriera diarrea incontrolable en la cabina. pic.twitter.com/uNQe3x43Ff — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 6, 2023

Pasajero con diarrea provoca que vuelo aterrice de emergencia

El pasado 1 de septiembre un desafortunado incidente ocurrió en un vuelo de la aerolínea Delta Airlines, que salía de Atlanta, Estados Unidos. A las 8:47 (hora local) el avión despegó, pero una hora después tuvo que regresar de emergencia porque un pasajero tenía diarrea.

El piloto indicó que se tomó la decisión de aterrizar de emergencia porque consideraron que se trataba de “un riesgo biológico” que ponía en peligro la seguridad de los demás pasajeros.

El piloto informó a los pasajeros lo que pasaba y el porqué tenían que volver: “Es solo un problema de riesgo biológico. Tenemos un pasajero que tuvo diarrea durante todo el avión, así que quieren que volvamos a Atlanta”.

Las personas empezaron a compartir en sus redes sociales lo que pasaba dentro del avión, la noticia de inmediato se volvió viral por lo inusual de la situación.