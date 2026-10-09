Así quedó la Catedral de San Juan Bautista en Penonomé, Panamá, tras sismo de magnitud 7.6

Un potente sismo de magnitud 7.6 con epicentro en la localidad de Pitaloza Arriba, a 33 kilómetros de profundidad, sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre, desencadenando momentos de terror, colapsos de infraestructura y la activación inmediata de alertas sísmicas y de tsunami en la región del Pacífico. La ciudad de Penonomé, en la provincia de Coclé, se convirtió en la zona con mayores afectaciones reportadas, registrándose el derrumbe de un hotel, daños de consideración en la sede de la gobernación y el colapso parcial de la emblemática Catedral de San Juan Bautista, cuyo campanario y fachada sufrieron importantes daños.

🌎🚨 ¡Fuerte terremoto sacude #Panamá!



Un #sismo de magnitud 7.2 se registró este 9 de octubre en Pitaloza Arriba, Panamá, con una profundidad de 33 kilómetros. El movimiento activó alertas en la región y reportes de alerta de tsunami.



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Las imágenes que circulan tras la sacudida muestran una escena desoladora alrededor del templo religioso: fragmentos de la estructura histórica cayeron sobre la vía pública, dejando escombros dispersos en el atrio y grietas profundas en sus paredes coloniales.

Elementos de protección civil y cuerpos de emergencia mantienen un amplio perímetro de resguardo en la plaza central de Penonomé para descartar riesgos por réplicas y evaluar los daños estructurales, asimismo, las autoridades efectúan tareas de evaluación sísmica para descartar víctimas mortales atrapadas en las inmediaciones del recinto religioso.

#IMPORTANTE | El Servicio Geológico de #EU ajustó a magnitud 7.6 el devastador terremoto que sacudió #Panamá, situando su epicentro en la localidad de Pitaloza Arriba, provincia de Herrera.



Las calles de Ciudad de Panamá se colapsaron de inmediato con miles de habitantes que… pic.twitter.com/SSf7FTlUaT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

La historia de la Catedral de San Juan Bautista de Penonomé

La Catedral de San Juan Bautista no es únicamente el principal centro espiritual de la diócesis local, sino uno de los monumentos históricos más significativos del patrimonio arquitectónico eclesiástico de Panamá. Su edificación original se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, cuando fue levantada en abril de 1581 por los primeros colonizadores y frailes franciscanos para servir como eje espiritual en la fundación de la villa de Penonomé. A lo largo de más de cuatro siglos, el templo resistió filtraciones, inclemencias del tiempo y restauraciones complejas, erigiéndose como identidad cultural del centro del país.

