¡Se le cebó! Graban a ratero de salón de fiestas en Ecatepec y acaba dejando lo robado en la calle

No le salió la jugada. Quiso robar, pero terminó huyendo y abandonando las cosas que sacó de un salón de fiestas en el municipio de Ecatepec, Estado de México, tras ser grabado por vecinos y ante la llegada de la policía.

Un hombre pretendió robar el lugar y para ello trepó hasta una ventana. Aunque sí logró meterse al salón de fiestas y sacar algunos objetos, terminó dejándolos en la calle y se fue.

Vecinos pidieron ayuda a la policía para detener a ladrón, pero escapó

El reporte de la policía municipal establece que los hechos ocurrieron en un salón de fiestas ubicado en la intersección de la avenida Águilas y calle Guatemala, del fraccionamiento Jardines de Cerro Gordo.

Los vecinos pidieron ayuda a la policía alertando que un sujeto había entrado al establecimiento. Al lugar arribaron oficiales sel Sector 19, pero el delincuente logró escapar.

Graban a ladrón entrando a salón de fiestas en Ecatepec

Un hombre entró por la madrugada creyendo que nadie lo veía, pero desde un domicilio cercano al negocio, alguien lo grabó en el momento exacto en que se metió.

De acuerdo con la grabación difundida este sábado 11 de abril de 2026 por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, el ladrón trepó cuidadosamente por un hueco que había entre las protecciones de una ventana.

Policía de Ecatepec logra recuperar objetos robados de salón de fiestas

El ladrón, al verse descubierto, escapó de la policía, pero no logró llevarse los artículos que había sacado. Se trataba de una consola de sonido y pantallas, las cuales terminó abandonando en la vía pública.

Los objetos fueron recuperados por los oficiales, quienes los entregaron al propietario luego de que llegó al lugar al saber que intentaron robarle.

"Ocurrió una situación. Se metieron al salón. Llamaron unos vecinos al 911. Al percatarse que venían las patrullas, el ladrón huyó y dejó varias cosas aquí en la calle, las cuales me están entregando los oficiales muy amablemente. Los oficiales nos apoyaron en todo momento, al igual que los vecinos", contó el afectado.