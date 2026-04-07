A plena luz del día y frente a una iglesia: Así fue el asalto en grupo en calles de Ecatepec

¡Otro asalto captado en cámaras! En redes sociales comenzó a circular un video que muestra cómo tres presuntos ladrones lograron quitarle todas sus pertenencias a un transeúnte en la colonia Almarcigo Sur Tulpetlac, del municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El video difundido muestra cómo los sujetos llegan a bordo de dos motocicletas, y en tan solo 20 segundos logran perpetrar el crimen, para después irse como si nada.

VIDEO: Difunden asalto en Ecatepec, Edomex

Durante la mañana de este lunes, cámaras de seguridad fueron testigos de un asalto en inmediaciones de una iglesia, mostrando como estos delincuentes ya no respetan la casa de Dios.

En las imágenes se observa como dos motocicletas transitan por la calle. Esto no levanta sospechas, mientras que todo transcurre con normalidad.

Mientras estas unidades se dan la vuelta, las personas caminan sobre la acera sin que ocurra nada malo, hasta que los tres motociclistas se acercan a un hombre que justo va pasando por esa zona.

En menos de 20 segundos, uno de los delincuentes baja corriendo de la moto, mientras los otros dos se quedan cerca para vigilar. Este criminal aprovecha y le roba todas sus pertenencias.

En el video también se ve a una mujer que presencia todo, y en una acción rápida, se echa a correr a toda velocidad para no ser la siguiente víctima.

Asaltos a la orden del día en Ecatepec

¡La historia de siempre! Los números vuelven a evidenciar que la realidad dista mucho de las cifras oficiales. Para diciembre de 2025, Ecatepec presumió reducir 40% los delitos prioritarios, incluyendo robos de vehículos, homicidios dolosos y robos a casa habitación.

Sin embargo, los asaltos en vía pública siguen ocurriendo en segundos. Estos videos solo muestran cómo los delincuentes actúan con rapidez, dejando a las víctimas sin posibilidad de defensa y testigos que apenas alcanzan a reaccionar.

Las autoridades aseguran que los dispositivos de seguridad ayudan a reducir los delitos, pero ¿qué pasa con los criminales que asaltan a plena luz del día y logran escapar? Al no poder darles seguimiento a tiempo, continúan libres como si nada.

