¡Le salió el tiro por la culata! Ladrón intenta asaltar a joven en Ecatepec, Edomex, y huye derrotado

Caminar por las calles del Edomex se ha convertido en un ejercicio de alerta, y lo ocurrido recientemente en Ecatepec es la prueba de que, a veces, el ladrón ya no la tiene tan fácil.

Un joven que transitaba tranquilamente por la colonia Laguna Chiconautla se volvió el blanco de dos sujetos que viajaban en un vehículo, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias, pero terminaron huyendo sin nada.

Así se libró de un asalto joven del Edomex

Todo sucedió sobre la calle Bustillos,. un joven caminaba pegado a la banqueta cuando un automóvil blanco se le emparejó. Sin detenerse por completo, un sujeto bajó de la unidad, con el propósito de amedrentar al joven y quitarle sus pertenencias.

Ladrón se va con las manos vacías tras valiente acto de joven en el Edomex

A diferencia de otros casos donde el delincuente logra su cometido, esta vez la víctima reaccionó de inmediato. El joven no soltó las correas de su mochila y comenzó un forcejeo directo con el asaltante.

Durante varios segundos, ambos forcejearon ; la resistencia del muchacho fue tal que el delincuente perdió el equilibrio y la fuerza necesaria para completar el robo.

Ladrones huyen con las manos vacías en auto blanco

Al ver que la víctima no cedía y que hasta lo había superado en fuerza, al ladrón no le quedó más remedio que soltar la mochila. Frustrado y con las manos vacías, se acomodó en el asiento del copiloto mientras su cómplice, quien nunca bajó del auto blanco, aceleró a para perderse entre las calles de la colonia.

El joven, aunque sacudido por la adrenalina, logró conservar sus pertenencias intactas y afortunadamente no salió herido.

Seguridad en el Edomex cada vez más complicada

Este incidente se suma a una serie de casos que no terminan con el mismo final. La colonia Laguna Chiconautla no es la única que ha vivido este tipo de actos delictivos, varias partes del Edomex se mantienen bajo el acecho de delincuentes que amedrentan a la población y la mayoría de veces se salen con la suya.

#Violencia | ¡Violento asalto en el #Edoméx! Adulto mayor es baleado al defender su patrimonio 🚨🔫



Un hombre de aproximadamente 60 años resultó herido de bala tras intentar evitar el robo de su camioneta en la Avenida Dr. Jorge Jiménez Cantú pic.twitter.com/f2078IqsT1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 13, 2026

¿Qué hacer ante un intento de asalto?

Generalmente, expertos en seguridad suelen recomendar no poner resistencia para evitar agresiones físicas, especialmente si hay armas de por medio. Sin embargo, en este caso de Ecatepec, la rápida reacción y el forcejeo evitaron el delito.

Tras el susto, lo ideal es reportar las placas del vehículo al 911 para que las cámaras del C5 del Estado de México puedan dar seguimiento a la ruta de escape de estos sujetos que siguen libres.