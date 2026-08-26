VIDEO: Tragedia en Nepal; deslave convirtió en cementerio la frontera con China

Una ola de lodo, agua y rocas avanzó sin dar tiempo a reaccionar en el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, dejando a su paso una devastación sin precedentes en cuestión de minutos. Las impactantes grabaciones muestran cómo personas corren desesperadas para ponerse a salvo mientras el deslave se lleva todo lo que encuentra a su paso.

Hasta el último reporte de las autoridades, la cifra de muertos es de al menos 162, mientras que hay 558 desaparecidos.