¿Hay mexicanos? Reportan más de 300 turistas desaparecidos en Nepal tras deslave y sismo

Un deslave en Nepal provocó una de las peores emergencias en la región, dejando un saldo de al menos 160 personas fallecidas, además de cientos de desaparecidos, la mayoría extranjeros.

La tragedia también alcanzó territorio chino, pues las autoridades de ese país establecieron un balance preliminar de tres muertos y 265 personas sin localizar.

¿Cómo fue el deslave en Nepal?

Grabaciones difundidas por la policía muestran la fuerza de la corriente llevándose viviendas a su paso, mientras automóviles y estructuras quedaron enterrados bajo los residuos en el distrito de Rasuwa.

El río Bhotekoshi salió de su cauce y provocó daños en comunidades, carreteras, caminos y proyectos hidroeléctricos.

¡El agua y el lodo arrasaron con todo!



Una devastadora inundación golpeó el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet: casas, autos, carreteras y puentes quedaron sepultados.



Cientos de personas son reportadas muertas o desaparecidas de forma preliminar.



Una nota de… pic.twitter.com/MCLslUWyhy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 26, 2026

Además, el Servicio Geológico de Estados Unidos detectó un sismo de magnitud 4.4 aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Katmandú, cerca de la frontera con el Tíbet.

¿Hay mexicanos desaparecidos en Nepal?

La emergencia generó preocupación debido a la presencia de miles de turistas en la región, por lo que el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal indicó que 403 visitantes no habían podido ser localizados, de los cuales 341 son extranjeros.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no tiene reporte de mexicanos afectados por la tragedia en Nepal, además, invitó a contactar con la Embajada de México en India en cualquier situación de emergencia.

La @SRE_mx da seguimiento a las inundaciones en Nepal y al deslizamiento de tierra registrado en la frontera con China.



Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de @EmbamexInd, permanece atenta de las y los… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 26, 2026

"La Secretaría de Relaciones Exteriores da seguimiento a las inundaciones en Nepal y al deslizamiento de tierra registrado en la frontera con China. Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de la Embajada de México en India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Por el momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas. Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial", compartieron a través de su cuenta de X.