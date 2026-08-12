VIDEO: Rescatan a un bebé gracias a un susurro debajo de los escombros del terremoto en Colombia

Un emotivo operativo de rescate trajo esperanza en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4 que estremeció al occidente del país el pasado 10 de agosto. En la ciudad de Cali, Brian Osorio Zuluaga viajaba en su motocicleta cuando vio el edificio residencial Las Torres del Limonar colapsar, una estructura de cinco pisos que quedó en ruinas.

Al acercarse para apoyar a buscar sobrevivientes, un momento de silencio absoluto permitió escuchar un susurro débil que venía de las profundidades de los bloques de cemento.

"Sí, estoy aquí. Estoy con un bebé", respondió la voz de un hombre atrapado. Ante el hallazgo, Osorio y varios vecinos del sector comenzaron a mover piedras y bloques con las manos. Una losa de concreto de gran tonelaje bloqueaba el acceso de aire a las víctimas, por lo que un grupo de voluntarios debió levantarla en conjunto para abrir un espacio de maniobra. Al despejar parte de los detritos, los rescatistas localizaron la cabeza del menor, que presentaba signos de asfixia por el polvo y la falta de oxígeno, logrando extraerlo con vida e iniciándose de inmediato su estabilización médica en una ambulancia cercana.

También rescataron a un adulto que lo acompañaba

Tras poner a salvo al lactante, el grupo de voluntarios concentró sus esfuerzos en liberar al hombre que se encontraba aprisionado junto a él por una viga de concreto. Brian Osorio relató que la fuerza colectiva de los ciudadanos fue determinante para sostener las estructuras inestables mientras retiraban los escombros. El hombre fue rescatado con heridas en sus extremidades y trasladado a un centro asistencial de la capital del Valle del Cauca.

Las labores de búsqueda ingresaron a su tercer día consecutivo este miércoles 12 de agosto de 2026 en todo el occidente colombiano. La cifra total de personas fallecidas a causa del movimiento telúrico supera las 200 víctimas mortales, mientras brigadas internacionales y cuerpos de bomberos continúan desplegados en municipios como Pereira, donde la población civil y voluntarios sin equipo especializado se han sumado a las cadenas humanas para retirar escombros de unidades habitacionales destruidas.

No han podido acceder a comunidades indígenas aisladas

A pesar de los avances de los cuerpos de rescate en las principales ciudades, la situación en el departamento del Chocó —zona donde se ubicó el epicentro— sigue siendo complicada porque es una zona remota y de difícil acceso. Víctor Chamapuro, líder indígena de la reserva Wounaan "Buenavista" en el Litoral del San Juan, alertó a medios internacionales que la ayuda humanitaria no ha ingresado a su territorio. Las viviendas de madera y lámina colapsaron en su totalidad, obligando a cientos de comuneros a pernoctar a la intemperie a la espera de alimentos y asistencia médica. La única vía de ingreso a esta reserva requiere una travesía en embarcación de cinco horas desde el puerto de Buenaventura.

La atención de este desastre nacional representa la primera gran prueba de gestión para el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo recientemente. El mandatario anunció un paquete de medidas de alivio económico para las familias damnificadas, el cual contempla subsidios financieros para el arrendamiento de viviendas temporales e incentivos para la reconstrucción de infraestructura en las provincias del Eje Cafetero y la costa del Pacífico.