VIDEO| ¡Hasta las paletas se llevaron! Sujetos armados roban paleterías en Bosques de Lago, Cuautitlán Izcalli; cámaras de seguridad los captan

No para la inseguridad en Edomex. Dos sujetos armados asaltaron una paletería, ubicada en calles de Bosques de Lago, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; el incidente quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento y fue difundido en redes sociales.

Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y, no conformes, tomaron paletas y otros productos del negocio para posteriormente darse a la fuga.

Cámaras de seguridad graban momento exacto del asalto y se hace viral en redes sociales

El video del salto en la paletería de Cuautitlán Izcalli fue capturado por las cámaras de del establecimiento, por lo que fueron publicadas en redes sociales, haciéndose virales en cuestión de segundos.

Hasta el momento no se ha dado con el paradero de los responsables del robo. Autoridades municipales no han dado una declaración respecto a lo sucedido en las calles de Bosques de Lago, por lo que se desconoce su postura sobre este tema.