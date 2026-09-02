“Es mentira": Senadora de Morena Malú Mícher afirma que los programas sociales no vienen de los impuestos

La senadora de Morena, Martha Lucía "Malú" Mícher Camarena, desató una intensa ola de críticas en redes sociales y en la tribuna del Congreso tras afirmar que los apoyos económicos entregados por el Gobierno Federal no se financian con las contribuciones de la ciudadanía. Durante su intervención, la legisladora arremetió contra los señalamientos de la oposición asegurando: "Y ya estuvo bueno que anden diciendo que es que ese dinero es de nuestros impuestos. ¡Mentira! Es de una austeridad republicana que logró que estuviéramos a 42 millones de familias de bienestar".

¡DESCARO EN EL SENADO! Senadora de @PartidoMorenaMx afirma que programas sociales no se pagan con impuestos



Indignación por las declaraciones de la senadora morenista @MaluMicher, quien aseguró abiertamente que los programas sociales no se financian con los impuestos de la… pic.twitter.com/Rs7YKHX0jG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Ante el descontento generado, la senadora morenista utilizó su cuenta oficial en la red social X para corregir su postura y matizar sus dichos: "Es correcto, señalé que los Programas para el Bienestar no se financian de los impuestos. Omití precisar que no se financian únicamente de los impuestos", publicó. En su aclaración, la legisladora sostuvo que estos apoyos provienen de una estrategia integral que combina la recaudación fiscal, el combate a la elusión, la evasión y los privilegios de los sectores con mayores ingresos, sumado a los ahorros derivados de la política de austeridad del Gobierno Federal.

Es correcto, señalé que los Programas para el Bienestar no se financian de los impuestos. Omití precisar que no se financian únicamente de los impuestos.



Son resultado de una política integral: de la recaudación, del combate a la elusión, evasión y a los privilegios fiscales,… — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) September 2, 2026

Una narrativa recurrente: De los "regalos de la presidenta" a la negación de los impuestos

La postura de Mícher Camarena no representa un hecho aislado, sino que se suma a la insistente narrativa promovida por diversos liderazgos de Morena para atribuir la paternidad de los apoyos estatales al partido en el poder o a la figura presidencial en turno. Un antecedente directo ocurrió con las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien en su momento catalogó la entrega de becas y pensiones como un "regalo" y un "gesto de generosidad" directo de la presidenta para el pueblo de México, desdibujando la naturaleza institucional del gasto público.

Es importante destacar que los programas sociales no son dádivas, concesiones de un partido ni regalos de las autoridades. Todos los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación provienen del erario, nutrido directamente los impuestos que realizan diariamente millones de trabajadores y consumidores en el país. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los apoyos como derechos sociales universales, desvinculados de cualquier lógica de agradecimiento político o patronazgos gubernamentales.