¿Promoción ilegal? PAN señala a Mario Delgado por publicación sobre la Beca Rita Cetina

La discusión sobre los límites entre la difusión de programas sociales y la promoción de funcionarios volvió a instalarse en la Cámara de Diputados. Esta vez, el centro de la polémica fue una publicación en redes sociales del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, relacionada con la Beca Rita Cetina, que provocó un nuevo choque entre legisladores del PAN y Morena.

Mientras la oposición sostiene que el mensaje podría vulnerar la Constitución e incluso configurar un posible delito, la bancada oficialista rechaza esas acusaciones y afirma que únicamente se informó sobre una política pública impulsada por el Gobierno federal.

PAN acusa posible violación al artículo 134 de la Constitución

Diputados del Partido Acción Nacional señalaron que la publicación realizada por Mario Delgado podría contravenir el artículo 134 de la Constitución, el cual establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y no incluir elementos que impliquen promoción personalizada de servidores públicos.

Además, los legisladores panistas advirtieron que el caso podría derivar en un presunto delito de peculado, al hacer referencia al artículo 223 del Código Penal Federal, que contempla sanciones para funcionarios que utilicen recursos públicos para promover su propia imagen o la de otros servidores públicos.

Desde la oposición consideran que el mensaje difundido en redes sociales sobre la Beca Rita Cetina rebasa el objetivo meramente informativo y abre el debate sobre el uso de programas públicos en la comunicación política.

Reaccionan a la publicación de Mario Delgado

En respuesta, durante el intercambio de posturas se rechazaron los señalamientos y se sostuvo que el mensaje del titular de la Secretaría de Educación Pública no constituye una promoción personalizada ni vulnera la legislación.

Se argumentó que la publicación únicamente dio a conocer una política pública financiada con recursos públicos.

"Es correcto. Son recursos públicos, son políticas públicas impulsadas por el Gobierno federal y por el Poder Legislativo", apuntó.