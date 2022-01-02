VIDEO: Sismo magnitud 5.4 en Lijiang, China, deja 22 heridos

Al menos 22 personas resultaron heridas en la ciudad turística de Lijiang, China, debido a un sismo magnitud 5.4 que se registró cerca de las fronteras de Yunnan y Sichuan.

La Oficina Sismológica de Yunnan dijo que 22 personas resultaron heridas por el sismo, dos de ellas se encuentran en estado crítico, en el condado de Ninglang.

El departamento de sismología local informó que no tenía registro de daños en viviendas; sin embargo, la agencia de noticias Xinhua dijo que se habían enviado 60 equipos de búsqueda y rescate al epicentro del terremoto en Lijiang, China.

Más tarde, el Centro de Redes Sísmicas de China ajustó la magnitud del sismo en 5.5 a una profundidad de 10 kilómetros de profundidad. En algunas fotos que circulan en redes sociales se puede ver daños en varios edificios provocados por el movimiento.

Así quedó registrado el #Sismo de magnitud 5.4 en la localidad turística de Lijiang, en #China.

Hasta el momento hay 22 personas heridas y daños materiales. pic.twitter.com/PeqvwHx19i — Monica Garza (@monicagarzag) January 2, 2022

Zona sísmica afecta a los habitantes de China

Debido a su extensión, China es una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Desde 1900, en promedio ocurre un sismo de magnitud 7.5 o más cada cinco años en la parte continental del país y cada década se han registrado terremotos de magnitud 8.0.

En mayo de 2008, un poderoso terremoto de magnitud 7.9 dejó 87 mil muertos o desaparecidos en el Sichuan y en 2003 un sismo de magnitud 6.8 causó 268 víctimas mortales en Xinjiang.

