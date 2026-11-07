En la mañana de este sábado 7 de noviembre hora local de Polonia. Un tiroteo en la ciudad de Cracovia desató el infierno a plena luz del día y dejó un saldo trágico de cinco muertos y más de diez heridos, entre ellos varios policías. La pesadilla comenzó en la icónica Plaza del Mercado Principal y terminó con una escena cruda, digna de película, que un transeúnte logró grabar con su teléfono móvil justo en el momento del arresto.

El video del arresto que le da la vuelta al mundo

Las imágenes captadas cerca de la parada de tranvía de Stradom muestran la brutalidad del enfrentamiento. En el video se observan dos autos estrellados; uno de ellos con la puerta abierta, que usó el tirador para intentar escapar. En el asfalto yace el agresor, con los brazos extendidos y vestido con ropa militar.

🚨 Así fue la detención del presunto responsable del tiroteo en Cracovia, Polonia



Un testigo grabó el momento en que un policía disparó siete veces contra el sospechoso para detenerlo. En las imágenes también se observa cómo el agente se arrodilla y posteriormente cae al suelo.… pic.twitter.com/gZV1Be0mca — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 7, 2026

Un agente de policía se acercó rápidamente, le apunta con su pistola y dispara seis veces contra el sospechoso en el suelo. El oficial se arrodilla, detona un séptimo disparo y, tras unos segundos de máxima tensión, cae de espaldas contra el pavimento agotado o herido, mientras el sonido de las sirenas inunda el ambiente.

Una persecución mortal por las calles polacas

El hombre condujo a toda velocidad por más de un kilómetro y medio tratando de huir. Atravesó las calles Sławkowska y Grodzka, enfilándose hacia el distrito de Kazimierz. Su fuga se frenó de golpe en la intersección de Dietla y Stradomska tras chocar violentamente contra otro auto. Ahí los agentes le cerraron el paso y se desató el intercambio de disparos en plena vía pública.

~aktualizacja

Zmarła kolejna z osób poszkodowanych w zdarzeniu na Rynku Głównym w Krakowie. Na ten moment nie żyje 6 osób. 4 kobiety i 2 mężczyzn. pic.twitter.com/yK6a7fSj2P — Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026

¿Quién es el atacante del rifle militar?

Katarzyna Cisło, vocera de la policía de Małopolska, confirmó que al agresor le incautaron varias armas y municiones dentro de su vehículo. Las autoridades revelaron que se trata de un ciudadano polaco de apenas 24 años que portaba un rifle de asalto. Recibió múltiples impactos de bala durante su captura y ahora está internado en un hospital local bajo estricta custodia policial. Hasta el momento, nadie sabe qué lo motivó a apretar el gatillo.