VIDEO: ¡Otra vez! Joe Biden se cayó en un evento de la Fuerza Aérea; estas han sido las veces que se ha caído

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se cayó durante un evento de graduación de la Fuerza Aérea en Colorado. El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales.

Este 1 de julio se realizó la ceremonia de graduación de los nuevos miembros del ejército aéreo, donde estuvo presente Biden, quien entregó los reconocimientos a los graduados.

Al entregar el último, el presidente se dio la vuelta para bajarse del escenario, sin embargo tropezó y se cayó aparatosamente a pesar de que un soldado trató de impedir que llegara al suelo.

De inmediato dos integrantes del equipo de seguridad del presidente se acercaron para levantarlo del piso. Una vez de pie, Joe Biden continuó su camino hacia las gradas para sentarse. La Casa Blanca informó que se encuentra bien y no tuvo lesiones de gravedad.

Video de todas las caídas y resbalones de Joe Biden

Esta no es la primera vez que el presidente de 80 años se cae en público, han sido varias las ocasiones en las que el mandatario ha perdido el equilibrio.

Tropezón en el Air Force One

En febrero pasado, cuando Joe Biden se preparaba para regresar a Washington desde Kiev, capital de Ucrania, el presidente se tropezó en las escaleras del avión presidencial Air Force One.

El mandatario estaba subiendo al avión, cuando estaba más o menos a la mitad cayó de rodillas sobre un escalón, rápidamente se levantó y siguió su camino. Al llegar a la puerta solo volteó para despedirse e ingresó a la cabina.

Caída de la bicicleta

En junio del año pasado el presidente estadounidense sufrió otra caída durante un paseo en bicicleta en Rehoboth Beach, Delaware, cerca de su casa de vacaciones.

Biden iba en su bicicleta cuando se detuvo a saludar a los periodistas, al bajarse su pie se atoró con el pedal y cayó al piso, por fortuna no tuvo heridas.

Tres tropezones seguidos… ¡tres!

Una vez más el Air Force One fue escenario de una caída del demócrata; mientras subía las escaleras del avión se tropezó tres veces seguidas, aunque finalmente se levantó y entró al avión.