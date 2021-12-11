VIDEO: Tornados dejan daños y al menos 50 muertos en Kentucky, EU

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, Estados Unidos (EU), informó que hay al menos 50 muertos por los tornados que impactaron el territorio la madrugada de este sábado y pasaron por estados próximos.

En su cuenta oficial de Twitter, el funcionario reconoció que el estado vivió “una de las noches más difíciles en la historia de Kentucky”, ya que varios condados tuvieron afectaciones y se perdieron vidas humanas.

He declarado el estado de emergencia y envié una solicitud al presidente Joe Biden para una declaración de emergencia federal inmediata.

Beshear agradeció a los oficiales de policía, bomberos y socorristas locales por atender la emergencia, además precisó que las familias del estado, afectadas por los “devastadores tornados”, recibirán ayuda y oraciones.

En una entrevista con un canal de televisión de EU, el gobernador informó que los tornados dejaron al menos 50 muertos, pero la cifra “podría ser significativamente superior”, ya que los informes obtenidos hasta ahora “son realmente desgarradores”. ,

Kentucky, Tennessee y Mississippi afectados por los tornados

Por su parte, la Policía Estatal de Kentucky dio a conocer que un tornado severo se extendió por varios condados del oeste de la entidad, donde se reportaron daños significativos.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de EU (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tornado la tarde de este viernes, para algunas zonas de Indiana, Kentucky, Mississippi y Tennessee. “Los tornados nocturnos son particularmente peligrosos”, agregó.

Aterradora ola de Tornados ayer por la noche en el centro de EEUU 🇺🇸

Más de 20 #tornados golpearon #Arkansas #Illinois #Kentucky #Missouri y #Tennessee

Reportan más de 50 muertos en Kentucky por #tornado masivo

Video vía @RED92cadadiamas pic.twitter.com/fGIoGSKDI0 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 11, 2021

En Tennessee, el mal tiempo dejó al menos tres muertos, dijo Dean Flener, portavoz de la Agencia de Gestión de Emergencias del estado, citado por Reuters.

En el norte de Arkansas, al menos una persona murió y cinco resultaron heridas cuando un tornado destrozó el tejado de una residencia de ancianos en Monette.

Mientras que en Illinois muchas personas quedaron atrapadas después de que un techo se derrumbara parcialmente en un almacén de Amazon, cerca de St. Louis, cuando tornados atravesaron la zona.

|Reuters

En redes sociales se compartieron videos de los tornados que pasaron por Kentucky, los cuales muestran los daños que dejaron estas columnas de aire que avanzan a gran velocidad.

La Policía Estatal de Kentucky afirmó que este sábado sus oficiales continúan brindando asistencia “a los equipos de emergencia que se enfrentan a los efectos de las tormentas que pasaron el viernes por la noche”. Además, indicó que auxiliarán a las residencias previamente identificadas en condiciones graves y a los condados circundantes para garantizar que no haya personas atrapadas.

“La misión a lo largo del día es ayudar en los esfuerzos de rescate y recuperación, así como salvaguardar la propiedad vulnerable. Se insta encarecidamente al público a evitar los límites de la ciudad de Mayfield para permitir operaciones de emergencia fluidas”, sentenció.