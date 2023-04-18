VIDEO: Trapecista muere al caer de 9 metros durante una acrobacia

Una trapecista murió tras caer de una altura de nueve metros cuando hacía una acrobacia durante su show en la ciudad de Suzhou, China. El momento fue grabado por uno de los asistentes.

El accidente ocurrió el pasado fin de semana durante un show de trapecistas, en el cual participaba la joven, identificada como Sun, junto a su pareja, quienes realizaban acrobacias extremas sin ninguna medida de seguridad.

Anteriormente, la pareja de trapecistas había declarado que no utilizaban arnés o correras porque los hacía verse “mejor estéticamente”, durante mucho tiempo trabajaron así, apostando a su suerte, hasta que todo cambió.

El Departamento de Cultura y Turismos de China aseguró que los trapecistas no cumplían con los permisos necesarios para realizar su espectáculo, por lo que se inició una investigación.

“La empresa Anhui Yaxi Performing Art Media será tratada en consecuencia de ello”, dijeron las autoridades a la cadena BBC.

Video de la caída de una trapecista desde 9 metros de altura

En redes sociales comenzó a circular el video del accidente de la trapecista, quien se resbaló de las manos de su pareja y cayó al suelo desde una altura de nueve metros, provocando la muerte de la joven.

Muere una joven trapecista se precipitó al vacío desde una altura de 9 metros durante un show, el trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Suzhou, en China, la gimnasta Sun y su pareja conocido por Suzhou solían realizar acrobacias a gran altitud y sin medidas de seguridad. pic.twitter.com/iPtCju9wdR — Chapoisat (@ChapoisatMoises) April 18, 2023

En las imágenes se pudo ver a la pareja elevarse por las alturas, ella se sostenía con los brazos por el cuello del chico, mientras él estaba agarrado de las cuerdas. De un momento a otro, las manos de ella se resbalaron y el joven no alcanzó a detenerla con los pies; la trapecista cayó nueve metros hasta el suelo.

Tras el accidente, los servicios de emergencia trataron de salvarle la vida y fue trasladada a un hospital cercano, no obstante, los esfuerzos fueron en vano y la mujer falleció en el nosocomio.