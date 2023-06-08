VIDEO: ¡Aterrador! Turista ruso muere devorado por un tiburón en Egipto

Una escena de terror se vivió en una playa de Hurghada, Egipto, cuando un turista ruso fue atacado y devorado por un tiburón, delante de otras personas, quienes no pudieron hacer nada por ayudarlo.

Las imágenes fueron grabadas por testigos que se encontraban navegando en el mar Rojo, donde ocurrió el ataque del animal. Esta es la primera muerte en la zona por mordedura de un tiburón en lo que va del 2023.

La víctima era un hombre de 23 años, identificado como Vladimir Popov, quien estaba de vacaciones con su padre, cuando decidió nadar en el mar lejos de la orilla.

🇪🇬🦈 | LO ÚLTIMO: Un hombre murió tras ser atacado por un tiburón en Hurghada, Egipto. Su compañero logró escaparpic.twitter.com/48fIx0U23g — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023

Video del tiburón que devora a un turista ruso en Egipto

El video del momento del ataque fue compartido en redes sociales, donde en tan solo unos minutos se volvió viral.

En las imágenes se ve al joven turista nadando de un lado a otro, incluso se puede apreciar que está desesperado, ya que en repetidas ocasiones entra y sale del agua. De pronto se vio la aleta del tiburón que se encontraba al lado del turista ruso.

El animal embistió al joven y se escuchó a otra turista gritar “oh, dios mío”, el tiburón golpeó una y otra vez al joven, quien ya lucía inmóvil. El agua se tiñó de sangre y de pronto el cuerpo del chico ya no apareció en el video, solo se vieron los movimientos bruscos del tiburón.

🇪🇬🦈 | Turista ruso de 23 años fue devorado por un tiburón en Egipto. pic.twitter.com/fFflVM4WOf — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 8, 2023

Finalmente una lancha se acercó al lugar para ayudar al turista ruso, sin embargo, ya era demasiado tarde y no pudieron hacer nada por él.

El Ministerio de Medio Ambiente de Egipto dijo en un comunicado que un tiburón tigre fue responsable de la muerte de un bañista, debido a ello, la ministra Yasmine Fouad indicó que se creará un comité de especialistas en las reservas del mar Rojo, uno de los mayores atractivos turísticos del país.

Un equipo del ministerio y otras autoridades pudieron capturar al tiburón, según el comunicado, y se agregó que las autoridades locales prohibieron nadar, bucear con esnórquel y otros deportes acuáticos en varias playas cercanas al lugar del ataque.