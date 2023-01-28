“Lloré al ver el video de Tyre Nichols": hija de Rodney King

Lora Dene King era una niña pequeña cuando su padre, Rodney King, fue asesinado a golpes por agentes de policía de Los Ángeles en 1991. El viernes (27 de enero), más de 30 años después, King rompió a llorar después de ver el video gráfico del violento encuentro entre Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años, y cinco policías de Memphis que lo golpean y le rocían gas pimienta en el rostro.

Los cuatro segmentos de imágenes muy esperadas de las cámaras del cuerpo y del tablero de la policía se publicaron en línea el viernes por la noche, un día después de que los oficiales fueran acusados de asesinato en segundo grado, agresión, secuestro, mala conducta oficial y opresión.

Los oficiales, todos afroamericanos, ya habían sido despedidos del departamento de policía el sábado pasado (21 de enero) luego de su confrontación del 7 de enero con Tyre Nichols después de detenerlo.

Se escucha a Tyre Nichols gritar repetidamente: "¡Mamá! ¡Mamá!" mientras lucha con los oficiales. Su madre ha dicho que su hijo estaba a solo unos 80 metros de la casa cuando lo golpearon. Se ve llegar una camilla 19 minutos después de que el primer personal médico de emergencia llegue a la escena.

Dene King / Hija de Rodney King:

Este hombre estaba llorando por su mamá. ¿Saben cómo se siente eso? Esa dama nunca volverá a ser la misma. Nunca. Vamos, todos. Hagámoslo mejor. Vamos”.

Lloré al ver el video de policías de Memphis sobre Tyre Nichols: hija de Rodney King. REUTERS/Alyssa Pointer|ALYSSA POINTER/REUTERS

Protestas en Estados Unidos por muerte de Tyre Nichols

Al menos tres manifestantes fueron arrestados en Times Square cuando la publicación de imágenes de video del encuentro violento en Memphis entre Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años, y cinco policías, provocó protestas en todo el país. .

Una protesta comenzó en Times Square de Nueva York incluso antes del lanzamiento del video. A medida que avanzaba la noche, otros se unieron a los organizadores socialistas mientras marchaban hacia el centro. También se llevaron a cabo mítines en Union Square de Manhattan.

Tyre Nichols sucumbió a sus heridas y murió tres días después mientras estaba hospitalizado.