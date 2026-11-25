Una ola casi arrastra a un hombre y a su perro en Cannon Beach, Oregon, y el Departamento de Policía local publicó el video el martes 24 de noviembre como advertencia. Lo curioso del caso es que varias personas ya le habían pedido al sujeto mantenerse lejos de la playa por las Mareas de Rey, pero él las ignoró.

Así ocurrió el susto en la costa de Oregon

Cerca de las 10:30 a.m., la policía y los bomberos de Cannon Beach acudieron a la zona de Ecola Creek tras un reporte de emergencia: el mar desplazó a una persona y a su mascota. El hombre estaba parado en las escaleras de acceso a la playa de Second Street mientras dejaba que su perro caminara en la arena. De pronto, un aumento de la marea lo sacó de las escaleras. Por suerte, el incidente terminó sin tragedia.

La multa que ignoró horas antes

Al llegar, los agentes descubrieron algo llamativo: era el mismo hombre con quien hablaron esa mañana. Hacia las 8:50 a.m., un oficial lo interceptó porque manejaba en la playa, justo al sur de Tolovana Wayside. Él explicó que buscaba ver mejor las Mareas de Rey. El agente le levantó una citación por conducir en la orilla y le advirtió que observara el mar desde lejos por su comportamiento impredecible.

Reglas para evitar una tragedia por parte del servicio de rescate

La policía recordó que ninguna foto, video ni mirada cercana justifica arriesgar tu vida, la de tu mascota o la de los rescatistas. Ante las Mareas de Rey, recomiendan:

Mantente fuera de la playa y observa el océano desde un punto seguro.

Evita las escaleras de acceso, pues no siempre son seguras.

Aléjate de la madera, pues las olas mueven hasta grandes troncos.

Acata siempre las advertencias de los funcionarios de seguridad pública.

Con información del Departamento de Policía de Cannon Beach