Una convivencia en el lienzo charro Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, terminó en una riña que dejó heridos. El altercado ocurrió el domingo 15 de noviembre, después de las actividades de charrería, cuando varios asistentes permanecieron en el recinto consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, la discusión subió de tono hasta convertirse en una agresión física.

¿Cómo comenzó la pelea en el lienzo charro de Ciudad Juárez?

Tras concluir la jornada deportiva, algunos participantes y asistentes continuaron reunidos en las instalaciones; durante ese encuentro se produjo un enfrentamiento que terminó con uno de los presentes golpeado en el rostro y con diversas lesiones.

La riña también fue descrita en redes sociales como una pelea entre integrantes del ambiente charro y personas relacionadas con la administración del establecimiento; sin embargo, los detalles sobre cómo comenzó la discusión y quiénes participaron no han sido esclarecidos oficialmente.

¿Por qué llaman “pelea buchona” a la riña en Ciudad Juárez?

El enfrentamiento comenzó a circular con el sobrenombre de “pelea buchona”, como fue identificado en comentarios y publicaciones sobre el altercado. Según el relato difundido, integrantes de la comunidad charra se enfrentaron con el administrador del establecimiento y su hermano, en una discusión que involucró a varias personas.

Uno de los afectados habría sido el locutor charro Ricardo Campuzano, quien terminó con diversas lesiones, principalmente en el rostro. Durante el altercado también se reportó que una mujer identificada como Lidia se desmayó debido a la impresión y a lo ocurrido en el lugar.