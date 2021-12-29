2021: Los videos más impactantes que marcaron al mundo

Si bien el 2021 siguió marcado por el avance del Covid-19, también dio un rayo de esperanza con el inicio de la vacunación para acabar con la pandemia y el final de algunas restricciones sociales en el mundo.

Y aunque el Covid-19 acaparó una vez más a los medios de comunicación, no fue el único evento importante que sorprendió al mundo. Aquí te dejamos los videos más impactantes de este 2021.



Asalto al Capitolio

Uno de los momentos más recordados en el mundo fue cuando simpatizantes de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, el 6 de enero, para interrumpir la sesión en la que se certificaría el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En los videos difundidos por reporteros y los propios manifestantes, se podía ver que los policías trataron de contener sin éxito a los intrusos, quienes de forma violenta entraron y tomaron la rotonda y algunas de las oficinas.

Las autoridades de Washington solicitaron el apoyo de 340 soldados de la Guardia Nacional para proteger el edificio. El asalto al Capitolio, este 2021, dejó cinco personas muertas.

El rover Perseverance llega a Marte

El 22 de febrero del 2021, el rover Perseverance de la NASA llegó a Marte, dando inicio a una jornada de investigaciones para hallar rastros de vida en el planeta rojo.

En el video difundido por la NASA, se pudo apreciar el momento en el que el rover Perseverance liberó el paracaídas, mientras poco a poco se va acercó a la atmósfera de Marte.

En otra toma del video, se aprecia cómo el rover dejó el paracaídas mientras la cámara inferior del vehículo enfocó la superficie del planeta rojo.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Cremaciones masivas en la India por Covid-19

India se vio marcada por una segunda ola de Covid-19 en abril, ésta fue tan devastadora que las funerarias en el país no se dieron abasto para cremar la gran cantidad de cuerpos que salían de los hospitales.

La situación se volvió tan crítica en el país, que las autoridades recurrieron a cremaciones masivas en lugares improvisados. Los videos fueron captados por un dron, y rápidamente dieron la vuelta al mundo para mostrar lo que sucedía en India, en medio de la pandemia.

#PuntoFinal Mientras que algunos piensan que la acusada de organización criminal es la solución en la India se desgarra por la cantidad de fallecidos. Aquí las cremaciones en India, si siguen en lo mismo los peruanos, nada evitara que estemos igual. pic.twitter.com/0Po0OgCt1L — Giancarlo Valencia (@Dasesun) April 26, 2021

Accidente del Metro en México

El 3 de mayo, México vivió una de las peores tragedias en el transporte público. Un tramo de la Línea 12 del Metro colapsó dejando 24 muertos y 79 lesionados.

En el video se alcanza a ver el momento exacto en el que la estructura colapsó provocando que un vagón del metro cayera con todo y pasajeros, además, varios automóviles que pasaban por el lugar fueron aplastados.

Ataque de Israel a Gaza

Desoladoras imágenes dejó el ataque de Israel a Gaza en mayo del 2021, el cual causó la muerte de 217 personas, incluidos 63 niños y 36 mujeres.

Los grupos islamistas Hamas y Yihad islámica lazaron más de 800 cohetes contra Israel, que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv, mientras que el Ejército israelí respondió con más de 500 bombardeos contra la Franja de Gaza.

Cae edificio en Florida

El 24 de junio inició con una tragedia que conmocionó a Estados Unidos, durante la madrugada, un edificio residencial de 12 pisos se derrumbó y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar.

En el video se aprecia cuando la parte central del edificio se cayó, y provocó una gran nube de polvo, mientras que el otro extremo del inmueble, que aún permanecía de pie, también se vino abajo instantes después. El incidente dejó 24 personas muertas.

➡️ #AHORA | Se derrumba un edificio residencial de 12 pisos en Surfside, Florida. Hay decenas de desaparecidos. pic.twitter.com/uEu4ifhvH0 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2021

Afganos intentan huir del país y mueren

Una de las noticias que más impactó al mundo, fue el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, lo que significó un retroceso en los derechos de las mujeres, por lo que miles de afganos intentaron huir del país.

Durante los siguientes días el aeropuerto de Kabul se convirtió en una zona caótica, con miles de personas esperando salir de la capital afgana, lo que provocó la muerte de siete personas.

En los videos se mostró a miles de afganos que se aglomeraron en el aeropuerto de Kabul, con el objetivo de subir a uno de los aviones militares estadounidenses, a pesar de que las aeronaves se encontraban en movimiento.

Cuando uno de los aviones despegó, seis civiles que subieron de contrabando se cayeron, y los restos de uno más fueron hallados en el tren de aterrizaje.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Erupción del Volcán de La Palma

Otro impactante video este 2021 en el mundo, fue la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, España, que cobró la vida de una persona y obligó a evacuar a miles de residentes, además, destruyó tres mil edificios y devastó cientos de cosechas.

La erupción del volcán de La Palma hizo que corrieran ríos de roca fundida por las laderas de Cumbre Vieja e influyó en el crecimiento del tamaño de la isla en más de 48 hectáreas.

El 24 de diciembre de 2021, las autoridades de La Palma confirmaron que la erupción del volcán Cumbre Vieja llegó al final después de 85 días de actividad volcánica.

Estos fueron algunos de los momentos más impactantes en el mundo durante este 2021 que quedaron plasmados en videos. ¿Cuál crees que fue el que definió el año?

