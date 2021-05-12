FOTOS: Han muerto 14 niños en ataques de Israel en Gaza
La cifra de muertos por los bombardeos aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza se elevó a 48, entre ellos catorce niños y tres mujeres.
La cifra de muertos por los bombardeos aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza se elevó a 48, entre ellos catorce niños y tres mujeres, además de 304 heridos, indicó el ministerio palestino de Sanidad.
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Las brigadas Al Qassam, ala armada del movimiento islamista Hamas, lanzaron un misil anti-tanque a Israel que causó un muerto y dos heridos, con lo que se elevó la cifra de víctimas israelíes a seis.
قصف جنوني على غزة هذا الصباح .. يارب الطف بأهلها وكن عونا ونصيراً لهم #غزة_تحت_القصف #غزه_تقاوم pic.twitter.com/DZlXb7rHIC— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 12, 2021
El misil habría impactado contra un vehículo todo terreno en el área de la comunidad israelí de Netiv Ha'Asara, colindante con la franja, apuntó el digital Times of Israel.
Desde el lunes, los grupos slamistas Hamas y Yihad Islámica han lanzado más de 800 cohetes contra Israel, que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv, mientras que el Ejército israelí ha respondido con más de 500 bombardeos contra la Franja de Gaza. Israel asegura haber matado hasta el momento a una veintena de milicianos.
مشهد مسرب من أحد هواتف جنود الاحتلال في لواء المظليين في غلاف #غزة خلال لحظات اطلاق المقاومة أمس رشقات صاروخية مكثفة رداً على القصف الاسرائيلي #غزة_تقاوم pic.twitter.com/5q7pUxBfuF— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) May 12, 2021