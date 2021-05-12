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FOTOS: Han muerto 14 niños en ataques de Israel en Gaza

La cifra de muertos por los bombardeos aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza se elevó a 48, entre ellos catorce niños y tres mujeres.

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Escrito por: Azteca Noticias

La cifra de muertos por los bombardeos aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza se elevó a 48, entre ellos catorce niños y tres mujeres, además de 304 heridos, indicó el ministerio palestino de Sanidad.

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Las brigadas Al Qassam, ala armada del movimiento islamista Hamas, lanzaron un misil anti-tanque a Israel que causó un muerto y dos heridos, con lo que se elevó la cifra de víctimas israelíes a seis.

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El misil habría impactado contra un vehículo todo terreno en el área de la comunidad israelí de Netiv Ha'Asara, colindante con la franja, apuntó el digital Times of Israel.

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Desde el lunes, los grupos slamistas Hamas y Yihad Islámica han lanzado más de 800 cohetes contra Israel, que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv, mientras que el Ejército israelí ha respondido con más de 500 bombardeos contra la Franja de Gaza. Israel asegura haber matado hasta el momento a una veintena de milicianos.

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