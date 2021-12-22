Descubren embrión de dinosaurio perfectamente conservado

Científicos descubrieron un embrión de dinosaurio perfectamente bien conservado al interior de su huevo.

El espécimen, bautizado como “Bebé Yingliang”, fue descubierto en Ganzhou, China. Se trata de un dinosaurio terópodo. El huevo fosilizado tiene 17 centímetros de largo y se estima que el embrión tiene 27 centímetros de largo desde la punta de la cola hasta la cabeza.

Uno de los detalles que más ha asombrado a los científicos involucrados en su estudio es que no solo está perfectamente conservado, sino que además el embrión se encuentra en una posición específica que indica que estaba por salir del huevo.

“El esqueleto no solo está completo de la punta del hocico hasta el final de su cola; está en una posición dentro del huevo como si hubiera muerto justo ayer”, declaró a LiveScience la paleontóloga Darla Zelenitsky, de la Universidad de Calgary.

Antes de nacer, los pájaros llevan a cabo una maniobra llamada “plegamiento” donde posicionan su cabeza bajo el ala para salir.