Vietnam detecta variante de Covid-19 con mutaciones india y británica

El ministro de Sanidad de Vietnam, Nguyen Thanh Long, informó que ha sido detectada en ese país una nueva variante del Covid-19 que mezcla mutaciones de la india y la británica, informaron erste sábado medios locales.

“Más concretamente, es la variante india con mutaciones que originalmente pertenecen a la variante británica”, apuntó el ministro en declaraciones recogidas por el portal oficialista VnExpress.

La nueva variante fue descubierta al investigar la secuencia del genoma del virus en algunos nuevos infectados en la nación indochina, apuntó el ministro al señalar que esta podría ser más infecciosa y resistente que anteriores variantes.

"Hemos descubierto una variante híbrida, que combina la india y la británica", dijo el ministro de Salud, Nguyen Thanh Long, en una reunión sobre la pandemia.

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"La característica principal de este virus es que se transmite rápidamente por el aire. La concentración de virus en la garganta y en la saliva aumenta rápidamente y se extiende velozmente en un entorno cercano", precisó.

En lo que va de la pandemia, Vietnam había registrado siete variantes del virus y había sido elogiado por su gestión de la primera ola de la pandemia el año pasado, frente a la que aplicó cuarentenas masivas y un estricto sistema de diagnóstico y aislamiento.

FILE PHOTO: A woman receives a vaccine as Vietnam starts its official rollout of AstraZeneca’s coronavirus disease (COVID-19) vaccine for health workers, at Hai Duong Hospital for Tropical Diseases, Hai Duong province, Vietnam, March 8, 2021. REUTERS/Thanh Hue/File Photo|THANH HUE/REUTERS

Vietnam registra ola de contagios

Vietnam registra en las últimas semanas su peor ola de contagios, alcanzado cifras récord en casos diarios, y que preocupa a las autoridades, que hasta el momento han logrado contener con gran acierto la propagación del virus.

Desde que se desencadenó la cuarta ol, el pasado 27 de abril, Vietnam ha registrado alrededor de 3 mil 600 contagios comunitarios sobre un total de 6 mil 396 desde el inicio de la pandemia, que ha causado 47 muertes en total.

El éxito de Vietnam en poner freno al avance del virus no se ha replicado en la campaña de vacunación, que avanza lentamente y hasta el momento solo se han inoculado el fármaco a algo más de un millón de vietnamitas entre una población de 96 millones.

El régimen comunista de Hanói se ha limitado a señalar los problemas de abastecimiento en el mercado internacional para justificar su lentitud en la adquisición de vacunas.

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