Sectas, sustracción de menores y bodas forzadas: procesan a Yoel “N”, presunto integrante de Lev Tahor

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso de Yoel "N" , presunto integrante de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, un grupo que ha sido investigado en distintos países por presuntas prácticas ilegales relacionadas con menores de edad.

El caso tomó relevancia luego de que autoridades federales cumplimentaran una orden de aprehensión en Chiapas, punto que, de acuerdo con las investigaciones, habría sido utilizado como parte de la operación de la secta en México.

Aunque la resolución judicial ya impuso prisión preventiva oficiosa, la carpeta de investigación sigue abierta y apunta a una estructura más amplia, con posibles vínculos fuera del país y antecedentes que han encendido alertas a nivel internacional.

¿De qué se le acusa a Yoel "N"?

De acuerdo con la FGR , Yoel "N", de origen rumano, es investigado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas, específicamente en la modalidad de matrimonios forzados entre menores de edad y adultos.

Las autoridades sostienen que el imputado formaría parte de una red dedicada a sustraer o trasladar a menores para integrarlos a la dinámica interna del grupo religioso, donde se les imponían uniones concertadas bajo normas estrictas.

Durante la audiencia inicial, un juez federal consideró que existían elementos suficientes para dictar prisión preventiva oficiosa, medida que se mantendrá mientras avanza el proceso penal.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Yoel “N”, persona que, de acuerdo con investigaciones, posiblemente forma parte de una secta ultraortodoxa, con operaciones principalmente en #Israel, #NuevaYork, #Guatemala y #México, que sustrae menores de edad de su lugar de origen, con… pic.twitter.com/oYEds1H8iB — FGR México (@FGRMexico) January 7, 2026

La detención de Yoel "N" de Lev Tahor en Chiapas

La FGR precisó que la detención se realizó en Chiapas, como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento encabezados por fuerzas federales, en coordinación con instancias de seguridad.

Este punto es relevante, ya que Chiapas ha sido identificado como una zona estratégica para grupos que buscan movilidad discreta, cercanía con fronteras y comunidades aisladas, factores que suelen ser tomados por redes de trata.

Tras su captura, Yoel "N" fue puesto a disposición de un juez federal, quien dio inicio formal al proceso penal en su contra.

Lev Tahor: Secta que está bajo la lupa internacional

Lev Tahor es una secta ultraortodoxa fundada en Jerusalén en 1988 y que, con el paso de los años, ha cambiado repetidamente de país ante investigaciones por abuso infantil, negligencia y matrimonios forzados.

El grupo ha tenido presencia documentada en Israel, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia y México, y ha sido objeto de operativos para el rescate de menores en distintos momentos.

En América Latina, varios países han intervenido comunidades vinculadas a la secta tras denuncias por violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, lo que ha derivado en procesos judiciales y separaciones familiares.

Lo que sigue en el proceso

La FGR señaló que las investigaciones no se limitan a una sola persona y que continúan las diligencias para identificar posibles cómplices, rutas de traslado y otras responsabilidades dentro de la organización.

El caso de Yoel "N" se perfila como una pieza clave dentro de una indagatoria más amplia sobre la operación de Lev Tahor en territorio mexicano y su posible conexión con redes internacionales de trata.

Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva, en espera de que se definan los siguientes pasos del proceso judicial.

Otras acusaciones en su contra

Además de la vinculación a proceso ya informada, la Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva oficiosa el 25 de diciembre de 2025 contra Yoel "N" por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, también relacionado con trata de personas en la modalidad de matrimonios forzados.