Prisión preventiva a Yoel “N”, presunto integrante de la secta Lev Tahor; sustracción de menores y matrimonios forzados

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa a Yoel “N”, presunto integrante de la secta Lev Tahor, señalado por sustraer menores para forzar matrimonios con adultos del mismo grupo.

El detenido, de origen rumano, fue aprehendido en Chiapas por el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas.

Yoel "N" presunto integrante de la secta Lev Tahor

La secta, fundada en Jerusalén en 1988 , acumula acusaciones por abuso infantil, secuestros y negligencia, y mantiene operaciones en Israel, Nueva York, Guatemala y México. La defensa solicitó duplicidad del término para definir si será vinculado a proceso.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada ( FEMDO ), logró que la autoridad judicial diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra Yoel "N", sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, para definir su situación jurídica.

Un juez impuso prisión preventiva oficiosa contra posible integrante de secta Lev Tahor, que presuntamente sustrae menores de edad de su lugar de origen, con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta.



Se cumplió la orden de aprehensión en Chiapas, por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Arrestan a miembros de Lev Tahor en Chiapas por trata de personas

En 2022, en la comunidad judía ortodoxa Lev Tahor, de Guatemala, 25 personas fueron arrestadas en Chiapas por elementos federales acompañados de Migración y de la Guardia Nacional.

Por medio de una orden de un juez se realizó un allanamiento para localizar a cuatro personas acusadas de delitos de delincuencia organizada, el reporte fue generado por un exmiembro en disputa con expareja por la custodia de un menor de 3 años.

"Él tenía un hijo ahí, dejó su esposa y su hijo en la comunidad, desde que él salió trato de todas maneras de sacar su hijo, primero se fue a Israel y regreso con su tía de Israel”, aclaró Moshe Arter, miembro de comunidad Lev Tahor.

De las 25 personas detenidas, dos fueron trasladados al penal de Tapachula, cuatro más a las instalaciones migratorias en el municipio fronterizo y el resto de los detenidos en el municipio de Huixtla.