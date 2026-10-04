Arturo Islas Allende obtiene justicia: vinculan a proceso a sus dos agresores por caso de Refugio Franciscano
Arturo Islas Allende celebró la resolución en contra de “Yael Ruiz” y “Walt Dice” por las agresiones tras la difusión de los animales del Refugio Franciscano.
Luego de denunciar la situación con varios perros procedentes del Refugio Franciscano, el activista y comunicador Arturo Islas Allende fue blanco de acoso, discriminación, agresiones verbales, físicas y digitales, durante dos años, por esta situación se vinculó a proceso a dos personas.
Todo ocurrió cuando Islas Allende documentó las condiciones en las que se encontraban los animales del Refugio Franciscano, con la intención de ayudarlos y denunció a Joinice Yael Gutiérrez Ruiz, conocida en redes sociales como “Yael Ruiz”, y Oswaldo Francisco Peralta, conocido como “Walt Dice” de haberlo agredido.
Las agresiones quedaron registradas en video y Arturo Islas Allende denunció puso una denuncia ante las autoridades y esas imágenes formaron parte de los elementos que llegaron ante una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien determinó vincular a proceso a Joinice Yael Gutiérrez Ruiz y Oswaldo Francisco Peralta.
Tras la resolución, Islas Allende publicó un video en el que hizo un llamado a utilizar las redes sociales con responsabilidad, señalando que el acoso, la discriminación y las agresiones digitales pueden trascender las pantallas y convertirse en hechos con consecuencias en la vida real.
@aztecanoticias 🚨 Vinculan a proceso a dos personas por #agresiones contra #ArturoIslas Dos personas fueron vinculadas a proceso por su presunta relación con agresiones contra el activista y comunicador Arturo Islas Allende, quien denunció acoso, discriminación y agresiones digitales. Brenda Peña Bello tiene la información en #EsNoticia ♬ sonido original - Azteca Noticias