Encuentran descuartizado a Vinicius Skulny, una de las promesas del futbol brasileño

En las últimas horas comenzó a circular una noticia trágica para el mundo del futbol, pero sobre todo para la sociedad en Brasil, pues una de las promesas en las divisiones inferiores fue encontrado muerto en el río de Iguatemí, dentro del estado Mato Grosso. Se trata de Vinicius Skulny, quien fue hallado descuartizado luego de estar desaparecido desde el pasado 25 de junio.

El jugador, de apenas 19 años, militaba en el club Sete Quedas y era delantero. Lamentablemente, el pasado domingo 2 de julio las autoridades brasileñas confirmaron el deceso, luego de encontrar fragmentos de su cuerpo en el río y realizar un proceso de identificación.

Medios locales han informado que la primera línea de investigación por parte de las autoridades gira alrededor de un crimen pasional, pues una de las principales sospechosas es su expareja, quien se presentó por su propia cuenta ante la Policía Civil, donde ya presentó dos declaraciones distintas, según el reporte.

🇧🇷 Hallan decapitado y desmembrado en Brasil a Vinicius Skulny, futbolista de 19 años.



El cuerpo fue encontrado en un río 7 días después de su desaparición tras una fiesta.



La policía ha arrestado a un sospechoso y aún no se conoce el móvil del crimen. pic.twitter.com/TgrHuzPcJI — BeSoccer (@besoccer_ES) July 5, 2023

¿Qué pasó con Vinicius Skulny, futbolista brasileño encontrado descuartizado?

Vinicius Skulny desapareció en la madrugada del 25 de junio, luego de asistir a una fiesta cerca de la frontera entre Paraguay y Brasil. Luego de que la familia presentara la respectiva denuncia por la desaparición del joven, comenzó la búsqueda por parte de la Policía Civil, Militar, Bomberos y Defron (Comisaría Especializada en la Represión de Delitos Fronterizos).

Finalmente, autoridades confirmaron que fueron encontradas algunas partes de su cuerpo en el río, entre las que no se encontró la cabeza. Según informó el medio local, Campo Grande News, hallaron la cadera, el torso y el muslo de la pierna, con los que pudo ser identificado el joven y se confirmó la brutal noticia.

El caso se ha vuelto mediático en el entorno local debido a las aristas que ha desprendido la búsqueda de la justicia, en especial por la investigación alrededor del crimen pasional, en el que podrían estar involucradas varias personas, más allá de su expareja, mismo acto que todavía no ha sido comprobado.