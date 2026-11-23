Un nuevo caso de violencia contra las mujeres se presentó en el estado de Veracruz. Se trata del hallazgo sin vida de Fabiola Aguilar Aguilar, una joven de 27 años que fue localizada en el municipio de Alto Lucero y quien hace apenas dos meses de haber terminado con sus estudios profesionales. Las autoridades ya analizan el caso como un probable feminicidio.

Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Fabiola Aguilar en Alto Lucero?

De acuerdo con los reportes locales, el hallazgo fue en el municipio veracruzano de Alto Lucero.

El cuerpo de la joven fue localizado entre las rocas del río La Providencia, cuerpo de agua que comunica a dicha localidad con la zona de Mesa de Guadalupe.

¡OTRO CASO ENCIENDE LAS ALERTAS EN VERACRUZ! 🕯️🚨

Fabiola Aguilar Aguilar, de 27 años, fue localizada s1n v1da en Alto Lucero. Las primeras indagatorias apuntan a un posible hecho d3l1ct1v0 que podría investigarse como probable f3m1n1c1d10. El caso vuelve a poner bajo… pic.twitter.com/kX16M23RYH — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) November 22, 2026

¿Quién era Fabiola Aguilar Aguilar?

La víctima fue identificada oficialmente como Fabiola Aguilar Aguilar, de 27 años de edad.

Era originaria de la misma comunidad de La Providencia y, según la información difundida tras conocerse la lamentable noticia, tenía apenas dos meses de haberse graduado.

Investigan el caso como un probable feminicidio

Tras hacer el levantamiento del cuerpo y recabar los primeros indicios en el lugar del hallazgo, las autoridades señalaron que las primeras investigaciones apuntan a un posible hecho delictivo, por lo que el caso podría investigarse con perspectiva de género bajo el delito de probable feminicidio.

Cifras de violencia contra las mujeres en Veracruz durante 2026

Este probable feminicidio en Alto Lucero se suma a la estadística registrada en la entidad durante el año.

Datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de enero a octubre de 2026 se han documentado 48 casos en Veracruz.

¡OTRA VIDA MARCADA POR LA V¡0LENC¡4! 🚨 Fabiola Aguilar fue identificada como una víctima más de la inseguridad en el Veracruz de Rocío Nahle.



Conoce los detalles del caso 🕊️👇🏼#Veracruz #Justicia #Seguridadhttps://t.co/jleTiFd9XE — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) November 22, 2026

¿Qué sigue tras el hallazgo de Fabiola?

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para saber cómo ocurrieron los hechos, determinar las causas exactas del fallecimiento de Fabiola Aguilar e identificar a quien o quienes resulten responsables de este crimen.