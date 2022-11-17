Diputados avalan castigar la “sextorsión” como violencia digital

La Cámara de Diputados amplió el catálogo de supuestos que se consideran violencia digital en contra de las mujeres, por lo que ahora se incluyen los llamados “packs” o la sextorsión.

Se castigará hasta con seis años de cárcel a quien amenace, chantajee, coaccione o extorsione a una mujer con la difusión, distribución, transmisión, intercambio y comercialización de imágenes, audios y videos reales o simulados de contenido intimo sexual sin su consentimiento en el ciberespacio.

#ÚltimaHora con 480 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el dictamen que adiciona el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo es ampliar el concepto de violencia digital. pic.twitter.com/2VeefFxLB8 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 16, 2022

Por unanimidad de 480 votos, los diputados reformaron Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece este tipo de violencia digital se castigará de acuerdo con el Código Penal Federal, cuya sanción va de tres a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Ampliación de catálogo de violencia digital fortalece Ley Olimpia

Los diputados aseguran que con esto también se fortalece la Ley Olimpia.

Julieta Vences, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, detalé el alcance de la reforma sobre la violencia digital.

“En este caso, conocemos a este tipo de violencia como sextorsión, la cual refiere al chantaje por parte de un ciberdelincuente para que la víctima realice una determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza constante de publicar o compartir imágenes íntimas de ella, mejor conocido por todas y todos como el famoso pack, sin el consentimiento de las mismas, sin su aprobación o su autorización en cualquier ámbito de su vida privada o pública en su imagen propia”.

De acuerdo con el Inegi, en el 2019, el 36.4% de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron internet fueron víctimas de ciberacoso. El dictamen sobre la violencia digital se turnó al Senado de la República para su validación