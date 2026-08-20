Sujeto agrede con cuchillo a su pareja y a su hijastro en Jalisco; la madre murió

Los gritos alertaron a los vecinos de la colonia Puente Viejo, en Tonalá, Jalisco, pero nadie imaginó lo que ocurría dentro de la vivienda. Una mujer murió y su hijo de 9 años resultó gravemente herido durante un presunto ataque con un cuchillo.

El hecho ocurrió durante las primeras horas de este miércoles, en un domicilio ubicado en la calle Del Palmar Norte y avenida Paseo del Torreón.

¿Qué pasó dentro de la casa en Tonalá?

De acuerdo con los primeros reportes, una discusión entre un hombre y una mujer terminó en violencia. El presunto agresor, de 25 años, habría atacado con un cuchillo de cocina a su pareja, identificada como Viridiana, de 35 años.

Después agredió al hijo de la mujer, un niño de 9 años identificado como Gael, quien recibió tres heridas en el pecho.

Tras el ataque, el hombre también se habría autolesionado.

Una vecina contó que alcanzó a escuchar al menor pedir ayuda, aunque en ese momento no imaginó que se trataba de una emergencia.

“El niño decía ayuda, ayuda, pero yo pensé que los vecinos sacaban a jugar a los niños. Nunca me imaginé que era esto”.

La agres1ón de un hombre en un hogar le arreb4tó la v1da a una madre y dejó her1do a su hijo. 🏠🕊️ La información con Florencia Moreno. @jlorecita27



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¿Cómo están el niño y el presunto agresor?

Policías y paramédicos llegaron al domicilio después de recibir el reporte. Isaac Islas, comisario de la Policía de Tonalá, explicó que los servicios médicos encontraron a la mujer sin signos vitales.

El menor fue trasladado para recibir atención médica y permanece en estado delicado debido a las lesiones que sufrió.

El hombre también fue llevado a un puesto de socorros. Su estado de salud fue reportado entre regular y grave.

¿Había antecedentes de violencia en la vivienda?

Familiares señalaron a las autoridades que ya habían ocurrido episodios de violencia en el domicilio durante los últimos meses.

Sin embargo, la Policía de Tonalá informó que Viridiana no contaba con una medida de protección vigente.

El dato será parte de las investigaciones para determinar qué ocurrió antes del ataque y si existieron omisiones que pudieron haber permitido que la violencia escalara.

Dentro de la vivienda fue localizado y asegurado un cuchillo tipo cocina, considerado un indicio para la investigación.

El objeto quedó a disposición de la autoridad ministerial, que ya integra una carpeta para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.