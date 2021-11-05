Viuda dona cuerpo de su esposo para la ciencia y lo exhiben en show

La viuda de un hombre fallecido por Covid-19 jamás imaginó que al donar a la ciencia el cuerpo de su pareja fuera acabar en un show donde cobran para ver cómo se diseccionan los cadáveres.

El caso se difundió en medios locales de Seattle, luego de que un periodista se infiltró en el show llamado "laboratorio de cadáveres", en el que las personas pagan por ver la autopsia de un cuerpo real, incluso pueden llegar a tocar algunas partes del cadáver.

La viuda del hombre, Elsie Saunders, negó que la empresa a la que lo donó le explicara para qué sería usado el cuerpo de su esposo y dijo que se enteró que el cuerpo de su esposo, de 98 años, era parte del show a través de las noticias.

“Mi impresión es que fue estrictamente para la ciencia médica, no para que su cuerpo fuera exhibido. Quinientos asientos para que la gente mire, esto no es ciencia, es comercialismo", dijo Elsie Saunders.

@theadvocateno photo of 98-year-old David Saunders and his wife Elsie of Baton Rouge, LA. Mr. Saunder's body was dissected before a live audience in the NW that paid up to $500 a ticket: pic.twitter.com/unzr6v1YAY — Chris Ingalls (@CJIngalls) November 4, 2021

Viuda acusa engaño sobre destino del cuerpo de su esposo

El esposo de Saunders, quien era un veterano de guerra, murió en agosto pasado a causa de Covid-19 y ella aceptó donar el cuerpo para una investigación médica.

La viuda contó que cuando murió su esposo intentó donar el cuerpo a la Universidad Estatal de Louisiana, pero lo rechazaron porque su muerte fue por una enfermedad infecciosa.

Después acudió a una organización, llamada Med Ed Labs, en Nevada, que da los cadáveres a organizaciones gubernamentales, comerciales y sin fines de lucro; sin embargo, la viuda reclamó que nunca le manifestaron que revendieron el cuerpo de su esposo.

El cuerpo del hombre llegó a Med Ed Labs, que a su vez negó actuar mal con el destino del cuerpo y aseguró que desconocía que fuera para un show, incluso aseguró que la compañía Death Science los contactó para encontrar cadáveres destinados a la enseñanza de estudiantes.

Elsie Saunders is David’s widow.



[She didn't learn David's body had been dissected in front of a live audience until Tuesday when she was contacted by a reporter.]https://t.co/oRE4gT09x6 — Alix Powell (@thatpowellgirl) November 4, 2021

La viuda explicó que el cuerpo de su esposo terminó en un show anunciado por la compañía Death Science y la organización Oddities & Curiosities Expo, que promocionan un show llamado "laboratorio de cadáveres", cuyos boletos se vendieron entre 100 y 500 dólares por persona.

El CEO de Death Science, Jeremy Ciliberto, informó que el objetivo del show es crear una experiencia educativa para quienes tienen interés sobre la anatomía humana.

Entendemos que este evento ha causado un estrés indebido a la familia y nos disculpamos por eso.

Medios locales indicaron que la viuda estaba molesta porque los boletos vendidos para el show eran para personas que no eran ni estudiantes, ni personal médico.

Autoridades investigan caso de cuerpo diseccionado en show

Las autoridades de Oregon informaron que investigarán el caso, aunque dijeron que no están seguros que el evento violó alguna ley en específico, aunque sí reconocieron que es éticamente cuestionable.

La compañía tenía planeado un evento similar con otro cuerpo para el 31 de octubre en Seattle, pero se canceló y tanto Med Ed Labs y Death Science disolvieron su asociación.

En tanto, el cuerpo de David Saunder se envió de regreso a Las Vegas y llegará a su natal Louisiana. La compañía Med Ed Labs se comprometió a pagar su cremación y una urna.