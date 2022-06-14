Preocupa transmisión de viruela del mono; hallan el virus en semen

Fragmentos del virus de la viruela del mono se han detectado en el semen de un puñado de pacientes en Italia, lo que plantea el interrogante de si la transmisión sexual de la enfermedad es una posibilidad.

Se entiende que el virus de la viruela del mono se propaga a través de un contacto estrecho con una persona infectada, que puede diseminar el virus a través de sus lesiones cutáneas características o de grandes gotas respiratorias. Muchos de los casos de viruela del mono confirmados en el brote actual corresponden a parejas sexuales que han tenido ese contacto estrecho.

Sin embargo, se entiende que las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, la clamidia y la sífilis, están causadas por patógenos que pasan de una persona a otra, concretamente en el semen, las secreciones vaginales u otros fluidos corporales.

Los investigadores del Instituto Spallanzani, un hospital y centro de investigación de enfermedades infecciosas con sede en Roma, destacaron por primera vez la evidencia del virus de la viruela del mono en el semen de cuatro pacientes en Italia en un informe del 2 de junio.

Desde entonces, han identificado a seis de los siete pacientes del centro con semen que contiene material genético del virus. En concreto, una muestra analizada en el laboratorio de un solo paciente sugería que el virus encontrado en su semen era capaz de infectar a otra persona y replicarse.

Estos datos, que se están presentando para su publicación, no son suficientes para demostrar que los rasgos biológicos del virus hayan cambiado, de manera que su modo de transmisión haya evolucionado.

Francesco Vaia, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani:

Tener un virus infeccioso en el semen es un factor que inclina la balanza fuertemente a favor de la hipótesis de que la transmisión sexual es una de las formas de transmisión de este virus.

La mayoría de los casos de viruela del mono se han notificado en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

El brote ha suscitado preocupación, ya que el virus rara vez se ve fuera de África, donde es endémico, y la mayoría de los casos no están relacionados con viajes al continente.

Los científicos se esfuerzan por comprender qué es lo que impulsa el actual brote, sus orígenes y si algo del virus ha cambiado.

En un informe separado publicado en línea el 6 de junio y aún no revisado por pares, los científicos alemanes también detectaron ADN viral en el semen de dos pacientes del país.

La detección de ADN vírico no implica necesariamente la presencia de un virus infeccioso, dijo Carlos Maluquer de Motes, que dirige un grupo de investigación que estudia la biología de los poxvirus en la Universidad de Surrey.

Un análisis realizado por investigadores del Reino Unido descubrió que en el semen se ha encontrado ADN viral de una serie de virus diferentes, incluido el virus del Zika, pero no está claro si la presencia de material genético aumenta el riesgo de transmisión sexual.

En general, todavía no se sabe con seguridad si la viruela del mono es infecciosa a través del semen, añadió Enrico Bucci, biólogo de la Universidad de Temple en Filadelfia.