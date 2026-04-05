Esta es la tarifa adicional que los solicitantes de visa americana deberán pagar

Para los interesados en viajar a Estados Unidos, será necesario, además de pagar por el trámite de la visa americana, pagar la fianza de visa o visa bond.

¿Qué es la fianza de visa o "visa bond" y a quiénes afecta?

Este requisito es vital para poder lograr el trámite y fue implementado recientemente por el gobierno de Donald Trump. Esta cuota afecta a quienes quieran solicitar una visa de no inmigrante, entre ellos, turistas, estudiantes y quienes hacen viajes por trabajo de forma temporal. No obstante, no aplica a todos los países, sólo a quienes tengan altas tasas de permanencia ilegal.

Montos y formas de pago: ¿cómo usar el Formulario I-352 en Pay.gov?

La fianza de visa puede variar entre 5 mil a 15 mil dólares, entre 89 mil 300 a 267 mil 900 pesos mexicanos, aproximadamente.

El pago de esta fianza no garantiza la emisión del documento y el Departamento de Estado advierte que si un viajero hace el pago de la visa bond sin autorización de un funcionario consular, dicho dinero no será reembolsado.

El pago deber ser emitido con el Formulario I-352 sólo después de que un funcionario consular lo indique y será en linea por medio de un enlace directo a través de la plataforma oficial Pay.gov.

El monto de 5 mil a 15 mil dólares será determinado durante la entrevista para obtener la visa americana y el costo es independiente del lugar de solicitud.

¿Es obligatorio el pago de la fianza para ciudadanos mexicanos?

La aplicación de esta nueva medida comenzó desde octubre de 2025 y cuenta con diversas implementaciones alrededor del mundo. En Cuba entró en vigor desde el 21 de enero de 2026, en Venezuela desde el 21 de enero de 2026, mientras que en Etiopía y Nicaragua entró en vigor desde el 2 de abril de 2026. Cabe señalar que México no está contemplado entre la lista de países para este requisito.

