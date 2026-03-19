Será más costoso viajar a Estados Unidos: visas con fianzas de hasta 15 mil dólares para nuevos países

Solicitar visas para Estados Unidos será más costoso para algunos países. A partir del 2 de abril , el gobierno exigirá fianzas de hasta 15 mil dólares a ciudadanos de nuevas naciones que busquen ingresar con permisos de turismo o negocios.

La medida, confirmada por el Departamento de Estado, amplía el programa de fianzas para visas y eleva a 50 el número total de países con este requisito . El objetivo es reducir el número de personas que permanecen en Estados Unidos más allá del tiempo permitido.

¿Qué cambia con las visas a Estados Unidos en 2026?

El nuevo esquema aplica para visas tipo B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios o turismo. Bajo este programa, los solicitantes deberán depositar una cantidad económica como garantía antes de ingresar a Estados Unidos.

Las fianzas pueden alcanzar hasta 15 mil dólares, dependiendo del perfil del solicitante y del país de origen. El monto será devuelto si la persona cumple con las condiciones de su visa y abandona el país en el tiempo establecido.

¿Qué nuevos países deberán pagar fianzas para visas?

El gobierno de Estados Unidos agregó 12 países a esta política de visas con fianzas. Entre ellos destacan:



Nicaragua

Camboya

Etiopía

Georgia

Granada

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

Con esta actualización, ya son 50 países cuyos ciudadanos deben cumplir con este requisito para obtener visas hacia Estados Unidos.

Además de los nuevos países incluidos, el programa de visas para Estados Unidos con fianzas ya contemplaba previamente a 38 naciones. Entre ellas se encuentran: Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu y Kirguistán.

También forman parte de esta lista Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue, cuyos ciudadanos deben cumplir con el esquema de fianzas para visas hacia Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos pide fianzas para visas?

Según autoridades, el sistema de fianzas en visas ha mostrado resultados; datos oficiales indican que la mayoría de los viajeros que han ingresado bajo este esquema regresaron a sus países dentro del plazo permitido.

La medida forma parte de una política migratoria más estricta en Estados Unidos, enfocada en evitar estancias irregulares y reforzar el control de ingresos al país.

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¿Se devuelve el dinero de las fianzas?

Sí. El Departamento de Estado explicó que las fianzas serán reembolsadas en distintos escenarios:

