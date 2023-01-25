¿Cuánto cuesta una visa de estudiante en EU y qué se necesita?

Ser estudiante da la posibilidad de viajar a Estados Unidos (EU), estos son los requisitos que necesita y el precio para obtener la visa F1 o también conocida como visa de estudiante.

Este tipo de visa es un documento que solicitan las personas que busquen estudiar en Estados Unidos en un colegio, escuela privada, seminario o programa de enseñanza de idiomas.

Para ingresar a los Estados Unidos para asistir a una universidad o colegio, una escuela primaria privada, u otra institución académica, incluido un programa de formación en idiomas, necesitarás una visa de estudiante. Consulta los requisitos en: https://t.co/I5SDZAVtzu pic.twitter.com/BLe5QMAJcf — Consulado EU Juárez (@USCGCdJuarez) July 13, 2022

De acuerdo con los requisitos del Departamento de Estado de Estados Unidos, las personas interesadas en la visa de estudiante deberán reunir varios requisitos.

Además, autoridades estadounidenses dan algunos consejos sobre este tipo de visa, por ejemplo, para una estancia corta para un curso breve recomiendan una visa de visitante siempre y cuando no sea para obtener algún título o certificado académico o exceda las 19 horas a la semana.

En contraste, si la persona busca algún título es importante que solicite la visa de estudiante, ya que con una visa de visitante no se le permitirá inscribirse a estudios, a menos que sean recreativos.

Qué requisitos se necesita para sacar la visa de estudiante

De acuerdo con la página del Departamento de Estado, los aspirantes deberán solicitarla a través de medios oficiales, en donde deberán llenar el formato DS-160 para solicitar una visa de no migrante.

Estos son los siguientes requisitos que se piden a quienes buscan una visa de estudiante.

*Realizar el pago de la entrevista que es de 160 dólares y subir una fotografía.

*Además se deberá tener un certificado de aceptación de la institución educativa.

*Aunque también se indica que se puede solicitar información adicional como diplomas, certificados de escuelas, cómo solventará los costos de su estancia y su intención de salir de EU una vez que concluya el programa o curso educativo.

Antes de su entrevista para visa de estudiante:

•Complete la solicitud de visa DS-160

•Pague la tarifa de SEVIS https://t.co/o9UQc8XuPu

•Asegúrese de que su pasaporte sea válido por al menos 6 meses

Consulte todos los requisitos en: https://t.co/HiCLc8ES3F pic.twitter.com/ZKax59jIPY — Consulado EU Juárez (@USCGCdJuarez) August 5, 2022

Cuánto dura la visa de estudiante

Aunque la duración de la visa F-1 depende del programa educativo por el cual viaja a EU, las autoridades indican que los estudiantes extranjeros tienen 60 días para salir del país una vez que concluya el programa educativo.

De lo contrario, puede afectar que una persona sea elegible para futuras solicitudes de visa para ingresar a EU.

