¿Cuál es la visa H2B y qué requisitos se necesitan para sacarla?

La visa es un documento que algunos países exigen para el ingreso a su territorio, de acuerdo con el propósito de la visita, se extiende este documento como por ejemplo, turista, estudiante, diplomática, de matrimonio, y la que es conocida como la visa H2B, qué requisitos y cuál son las características de este documento.

La visa H2B también se conoce como visa para trabajadores temporales no agrícolas.

📄Obtienen visas temporales 678 personas connacionales para trabajar en Estados Unidos.https://t.co/DfS5G85ZH2 pic.twitter.com/6AJ6bXU4Hk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 2, 2022

Este tipo de visa se creó por el Congreso con el objetivo de que empleadores estadounidenses para traer a personas extranjeras con el objetivos de que realicen trabajamos que no estén relacionados con la agricultura.

Las personas con una visa H2B pueden tener un periodo de estadía máxima de tres años.

Cuántas visas H2B otorga el gobierno de Estados Unidos

Cada año, el Congreso establece que la cantidad máxima de visas H2B es de 66 mil, las cuales se dividen para la primera mitad del año fiscal, es decir, del 1 de octubre al 31 de marzo; y otros 33 mil que comienzan del 1 de abril al 30 de septiembre.

Algunos de los trabajos que se dan con este tipo de visa son jardineros, trabajadores forestales, cortadores de carne, asistentes en actividades de entretenimiento y servicio de limpieza.

De acuerdo con el reporte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en 2021 se dieron 95 mil 192 visas H2B.

El país que más obtuvo este tipo de visa fue México con 71 mil 120, seguido de Jamaica con 8 mil 950 y Guatemala con 3 mil 427 visas H2B.

Requisitos para la visa H2B

Tanto el trabajador que busca la visa H2B, como el empleador deberán seguir un proceso ante el Departamento del Trabajo para solicitar el Certificado de Empleo Temporal de Mano de Obra Extranjera.

El que realiza la petición deberá presentar un Formulario I-129 ante USCIS.

Los trabajadores que estén fuera de Estados Unidos deberán solicitar la visa ante una embajada o consulado estadounidense.

Para solicitar la visa H2B se necesita pertenecer a alguno de los 87 países, aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional.

El empleador debe acreditar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capacitados y disponibles para realizar un trabajo temporal.

Para el caso de quienes tienen familia y buscan obtener la visa H2B, pueden solicitar admisión en la clasificación No Migrante H-34.