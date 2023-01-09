¿Qué se necesita para la visa de novios? Checa requisitos y cuánto dura

La visa de No-Inmigrante K-1 o también conocida como la visa de novios o prometidos es un documento que expide el Departamento de Estado de Estados Unidos y que permite a la pareja casarse, estos son los requisitos para obtenerla, cuánto tiempo dura y qué pasa si no cumples con el.

De acuerdo con el Buró de Asuntos Consulares (Bureau of Consular Affairs), se considera que es prometido a una persona extranjera que se compromete con un ciudadano de Estados Unidos.

El casamiento, indica la entidad estadounidense, debe ser legal según las leyes de ese país.

Aquí la cápsula consular de esta semana, acerca de visa para novios. #CapsulasConsularesUSA #TemasConsularesUSA pic.twitter.com/vnUKQs1QNt — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) December 18, 2018

Requisitos para solicitar la visa de novios

De acuerdo con autoridades estadounidenses, estos son algunos de los requisitos que deberán presentar aquellos que buscan la visa de novios.

Además de los documentos y las solicitudes de documentos ante las autoridades estadounidenses, se indica que el prometido y el ciudadano deberán haberse conocido en persona dentro de los últimos dos años.

*Quien solicita la visa de novios o prometidos deberán casarse dentro de los 90 días después de haber presentado la solicitud de la visa.

¿Qué se necesita para la visa de novios o prometidos?

Estos fueron algunos de los documentos que solicitan las autoridades estadounidenses para tramitar la visa de novios.

*Presentar el Formulario I-129F, Petición de Prometido(a) extranjero(a).

*Pasaporte válido por lo menos seis meses más allá del periodo de estadía en Estados Unidos.

*Certificados de conducta del país de residencia de la persona que solicita la visa de novios, en donde haya vivido por más de seis meses o desde la edad de los 16 años.

*Examen médico realizado por médicos autorizados.

*Evidencia de patrocinio económico.

*Evidencia de la relación.

*Pago de tarifas como petición para prometido extranjero, del procesamiento de la solicitud de no inmigrante, examen médico, entre otros.

*Dos fotografías.

Cuánto dura la visa de novios o visa de no inmigrante K-1

Luego de que la persona obtuvo la visa de no inmigrante K-1, tiene 90 días para casarse con su prometido.

De esta forma, el cónyuge puede pedir una Tarjeta Verde (Green Card) para ajustar su estatus migratorio.

El estatus de la visa de prometido caduca después de los 90 días y no puede extenderse, por lo que tanto el prometido como los hijos deben salir si no se casan.

Aunque esto no significa que afecte la elegibilidad futura para los beneficios de inmigración de Estados Unidos.

¿Cuánto tarda la visa de prometido o visa de novios?

Autoridades indican que el periodo varía dependiendo de las circunstancias de quien solicita esta visa de novios.

"Algunos casos se demoran porque los solicitantes no siguen las instrucciones cuidadosamente o proporcionan información incompleta", se lee en la página.