Como nunca antes, visitantes a la Abadía de Westminster podrán disfrutar la coronación del rey Carlos.

La Abadía de Westminster de Londres dijo que los visitantes tendrán la oportunidad este verano de seguir los pasos de la coronación del rey Carlos, obteniendo acceso por primera vez en la historia a un área cerrada al público.

El rey Carlos será coronado el 6 de mayo en la iglesia donde se han realizado las coronaciones de los monarcas ingleses y británicos durante los últimos 1.000 años.

Como parte de los recorridos especiales que se realizarán en las semanas posteriores, los visitantes de la Abadía de Westminster podrán caminar, después de quitarse los zapatos, en el "Pavimento Cosmati" cerca del Altar Mayor donde se colocará la Silla de Coronación para el servicio.

Vanessa Simeoni / Conservadora principal de la Abadía de Westminster:

“Por primera vez en la historia conocida, este pavimento estará a la vista y se utilizará para una coronación”.

"Es una oportunidad tan rara. Nadie aparte del clero sube a este lugar", aseguró Vanessa Simeoni, conservadora principal de la Abadía de Westminster.

"Esta va a ser una experiencia realmente única para las personas. Solo estamos haciendo estos recorridos desde mayo hasta finales de julio. Son grupos de diez personas, un recorrido por día. Es una experiencia única para las personas ir, estar en el pavimento y compartir la experiencia desde donde se corona al monarca"., dijo Scott Craddock, jefe de la experiencia del visitante en la Abadía de Westminster.

Buckingham Palace has announced that the Coronation of HM The King will be held in Westminster Abbey on 6 May 2023. The Queen Consort will be crowned alongside him.



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Abadía de Westminster renovó "Pavimento Cosmati" para la coronación del rey Carlos

El piso de mosaico, hecho de mármol, piedra, vidrio y metal, fue colocado por orden del rey Enrique III en 1268 y es único en Gran Bretaña, dijo Simeoni.

Pero estaba en tan mal estado que había estado escondido debajo de una alfombra desde la década de 1870 y solo se sometió a trabajos de conservación que finalizaron en 2010.

"Entonces, para mí, como conservadora, el pavimento como unidad es muy importante y sorprendente. Pero los diferentes elementos que componen el pavimento: por ejemplo, las piedras británicas que están en el pavimento, el mármol Purbeck que delinea el pavimento, los patrones en el pavimento que son realmente únicos porque los pavimentos Cosmati en Italia usan mármol blanco, así que en ningún otro lugar en el mundo tenemos un pavimento como este donde se ve la colaboración de artesanos italianos y albañiles británicos también. Así que es increíble. Por supuesto, tienes la piedra central que es calcita alabastro, elegida por su color y por lo hermosa que se ve para ser el centro del pavimento y, por supuesto, allí es donde se sentará la silla de coronación el día de la coronación"., apuntó Simeoni.