Por acoso a estudiantes, exigen destitución de directora de universidad en Toluca

Más de 50 alumnos de una universidad privada ubicada en el centro del municipio de Toluca, Estado de México se manifestaron bloqueando el paso de una transitada calle por más de cuatro horas, denuncian acoso a estudiantes y exigen la destitución de la directora.

Este jueves y por segundo día consecutivo, estudiantes de la universidad“Univer Milenium”, protestaron en las calles debido a la falta de respuesta de la institución, luego de que denunciaran actos de acoso por parte de dos profesores.

Los alumnos mantienen su exigencia de destituir a la directora académica, por la falta de acción para solucionar esta problemática.

Este jueves los estudiantes cerraron las avenidas Hidalgo y Humboldt, lo que generó severos a la circulación vehicular.

¿Qué pasó en la universidad de Toluca?

Los estudiantes expresaron que quieren visibilizar los casos de acoso a mujeres presentados en el plantel y exigir el despido de la directora a quien acusan de negligencia, por no actuar ante las denuncias realizadas.

Ayer, los alumnos además intervinieron la infraestructura pública con pintura de grafiti y lanzaron huevos crudos a la fachada de la sede de la universidad.

También amenazaron con no pagar sus colegiaturas de no ser atendidos y de no proceder en contra de los maestros señalados poracosoy advirtieron que cuentan con evidencias de que las ha acosado, mediante conversaciones de WhatsApp.

¿Qué dice la universidad pro denuncias de acoso?

Por su parte, la Uni Milenium emitió un comunicado en el que expone su postura sobre las denuncias de acoso y aseguró lo siguiente:

“Reprobamos contundentemente cualquier conducta inapropiada que pueda perjudicar a nuestros alumnos y alumnas”, indica el comunicado fechado el 21 de marzo pasado.

Indicó que derivado de las muestras de inconformidad por parte de un sector de alumnos de Plantel Hidalgo, “la universidad se encuentra en la mejor disposición de acompañar a los miembros de la comunidad, al tiempo que se compromete a colaborar en las investigaciones brindando toda la información necesaria para que se lleven a cabo las acciones legales, con el fin de encontrar las soluciones y no entorpecer los procesos”.

Anunció que como medida precautoria, “se ha tomado la decisión de separar de sus funciones a los profesores involucrados, mientras se realizan las investigaciones”.

Aseguró que entiende los motivos de las muestras de inconformidad por parte de la comunidad, pero les solicitó enviar su queja al correo comunicacionalumnos@univermilenium.edu.mx, de manera inmediata, ante cualquier anomalía que suceda dentro de las instalaciones de la institución para que les ofrezcan apoyo por parte de la Comisión de Género de la universidad.

“Universidad Univer Milenium reitera su compromiso con cada uno de nuestros estudiantes, resaltando que todos nuestros planteles son y seguirán siendo seguros para la convivencia y el desarrollo académico”. finaliza el documento.